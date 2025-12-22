Biroul Medicului Legist din Los Angeles a confirmat că actorul a murit vineri, 19 decembrie. Actorul la avea doar 46 de ani. Conform prinelor informații oficiale, decesul a fost rezultatul unei sinucideri.

Circumstanțele anunțate de autorități

Documentele medicale menționează că locul în care a fost găsit actorul a fost un șopron. Alte detalii nu au fost făcute publice. Familia sa trece prin momente extrem de dificile: Ransone lasă în urmă soția, Jamie McPhee, și doi copii, Jack și Violet, potrivit publicației Daily Mail.

Mesajul emoționant al soției sale a fost distribuit pe Instagram: „Ți-am spus de o mie de ori că te-am iubit și știu că te voi iubi din nou. Mi-ai spus că eu trebuie să fiu mai mult ca tine, iar tu mai mult ca mine. Și aveai atât de multă dreptate. Îți mulțumesc pentru cele mai mari daruri pe care mi le-ai oferit, pe tine, pe Jack și pe Violet. Noi suntem pentru totdeauna”, a scris Jamie McPhee.

Parcursul unui actor apreciat

Născut pe 2 iunie 1979, în Baltimore, Maryland, James Ransone provenea dintr-o familie locală, fiind fiul lui Joyce (născută Peterson) și al lui James Ransone II.

Cariera sa a cunoscut un moment de cotitură odată cu rolul lui Ziggy Sobotka în celebrul serial HBO „The Wire”. Ulterior, a devenit cunoscut publicului internațional prin interpretarea versiunii adulte a lui Eddie Kaspbrak în „It: Chapter Two”, continuarea adaptării după romanul lui Stephen King.

Ransone a colaborat frecvent cu HBO, apărând și în „Generation Kill” și „Treme”, iar în televiziune a avut un rol și în producția Amazon „Bosch”.

Ultima sa apariție pe micul ecran a fost în sezonul doi al serialului „Poker Face”, într-un episod difuzat în luna iunie a acestui an.

Activitatea în cinema

De-a lungul timpului, actorul a abordat roluri variate, de la producții horror la filme independente. Printre titlurile în care a jucat se numără „Prom Night” (2008), „Sinister” (2012), „Sinister 2” (2015), „Tangerine” (2015), „Mr. Right” (2015), „It: Chapter Two” (2019), „The Black Phone” (2021) și continuarea acestuia, „The Black Phone 2” (2025).

Dezvăluiri despre traume din copilărie

În ultimii ani, James Ransone a vorbit public despre experiențe personale dificile. În 2021, actorul a relatat pe Instagram că, la vârsta de 12 ani, a fost victima abuzului sexual comis de un fost profesor, Timothy Rualo, în 1992, la locuința familiei sale din Phoenix, Maryland. El a descris atunci impactul profund al acelor evenimente și faptul că, în copilărie, nu a avut curajul să discute cu cineva despre ceea ce i se întâmplase.

