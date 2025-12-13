Șoc la Hollywood. Un mare actor, cunoscut din „Pulp Fiction” și „The Mask”, găsit mort în apartamentul său. Avea doar 60 de ani

Peter Greene, găsit mort în apartamentul său

Actorul american Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a fost găsit fără viață în apartamentul său din Lower East Side, New York, pe 12 decembrie, în jurul orei 15:25.

Managerul său, Gregg Edwards, care i-a fost alături timp de un deceniu, a confirmat decesul la fața locului. Poliția a transmis că nu tratează moartea ca fiind suspectă, urmând ca medicul legist să stabilească oficial cauza. Greene avea 60 de ani.

Cariera și rolurile memorabile

Greene s-a remarcat în anii ’90 prin interpretarea unor personaje negative, devenind un actor de referință pentru astfel de roluri. În 1994, a jucat în „The Mask”, alături de Jim Carrey și Cameron Diaz, unde a interpretat mafiotul ambițios Dorian Tyrell.

În același an, Quentin Tarantino l-a distribuit în „Pulp Fiction”, în rolul lui Zed, un personaj controversat. Actorul a povestit într-un interviu din 2011 că inițial refuzase rolul din cauza scenelor grafice, dar Tarantino l-a convins să accepte, permițându-i să ajusteze secvența. Greene a mai apărut în „Judgement Night”, „The Rich Man’s Wife”, „The Bounty Hunter” și „The Usual Suspects”.

Reacții și omagii

Managerul Gregg Edwards a vorbit despre Greene ca despre „un actor extraordinar” și „un prieten apropiat”, amintind că interpretarea lui Tyrell a fost una dintre cele mai puternice din cariera sa. Edwards a subliniat că, deși actorul era recunoscut pentru rolurile de „răufăcător”, avea o latură sensibilă pe care puțini au cunoscut-o.

Greene urma să joace alături de Mickey Rourke într-un thriller independent intitulat „Mascots”, programat să înceapă filmările în ianuarie. Vestea morții sale a provocat emoție și în mediul online, unde numeroși utilizatori au transmis mesaje de apreciere, amintindu-l ca pe un „actor de personaje memorabile” și „o prezență de neuitat pe ecran”.

