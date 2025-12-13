Managerul său, Gregg Edwards, care i-a fost alături timp de un deceniu, a confirmat decesul la fața locului. Poliția a transmis că nu tratează moartea ca fiind suspectă, urmând ca medicul legist să stabilească oficial cauza. Greene avea 60 de ani.

Cariera și rolurile memorabile

Greene s-a remarcat în anii ’90 prin interpretarea unor personaje negative, devenind un actor de referință pentru astfel de roluri. În 1994, a jucat în „The Mask”, alături de Jim Carrey și Cameron Diaz, unde a interpretat mafiotul ambițios Dorian Tyrell.

În același an, Quentin Tarantino l-a distribuit în „Pulp Fiction”, în rolul lui Zed, un personaj controversat. Actorul a povestit într-un interviu din 2011 că inițial refuzase rolul din cauza scenelor grafice, dar Tarantino l-a convins să accepte, permițându-i să ajusteze secvența. Greene a mai apărut în „Judgement Night”, „The Rich Man’s Wife”, „The Bounty Hunter” și „The Usual Suspects”.

Reacții și omagii

Managerul Gregg Edwards a vorbit despre Greene ca despre „un actor extraordinar” și „un prieten apropiat”, amintind că interpretarea lui Tyrell a fost una dintre cele mai puternice din cariera sa. Edwards a subliniat că, deși actorul era recunoscut pentru rolurile de „răufăcător”, avea o latură sensibilă pe care puțini au cunoscut-o.

Greene urma să joace alături de Mickey Rourke într-un thriller independent intitulat „Mascots”, programat să înceapă filmările în ianuarie. Vestea morții sale a provocat emoție și în mediul online, unde numeroși utilizatori au transmis mesaje de apreciere, amintindu-l ca pe un „actor de personaje memorabile” și „o prezență de neuitat pe ecran”.

