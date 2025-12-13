Alături de fiica sa de 19 ani, Anna, aceasta aborda femei înstărite pe străzile din München și Viena, convingându-le că bijuteriile lor erau „blestemate” și aduceau nenorociri. Cele două pretindeau că pot alunga spiritele rele prin ritualuri speciale, dar numai dacă victimele le predau obiectele de valoare și plăteau sume considerabile. Procurorii au arătat că metoda de intimidare includea scenarii despre rude grav bolnave sau accidente tragice, care ar fi putut fi evitate prin „curățarea” bijuteriilor.

Victimele și câștigurile uriașe

După ce obțineau bijuteriile și banii, Mariana și Anna rupeau orice legătură cu victimele. Documentele prezentate de procurorii austrieci arată că cel puțin 19 persoane au fost păcălite în Germania și Austria, pe parcursul a zece ani.

Printre cazurile prezentate, o femeie a plătit peste 670.000 de dolari crezând că este posedată de demoni, iar o alta a dat peste 65.000 de dolari sperând că boala ei gravă va dispărea. Din păcate, aceasta din urmă a murit din cauza cancerului. În total, autoritățile estimează că familia Mijailovic a obținut peste 11 milioane de dolari prin aceste practici.

Descinderi și bunuri confiscate

După ce au strâns suficiente probe, polițiștii austrieci au descins la locuința familiei din Viena. Anna, tatăl de 48 de ani și fratele de 29 de ani au fost arestați, însă matriarha, Mariana, a reușit să fugă și este în continuare căutată.

În timpul perchezițiilor, au fost găsite 25 de kilograme de lingouri de aur, ceasuri, verighete, pachete de bancnote elvețiene și americane, dar și o colecție de 14 automobile. Totuși, instanța a decis că familia trebuie să restituie doar puțin peste 2 milioane de dolari, întrucât nu s-a putut demonstra că toate bunurile proveneau din fraudă. Avocații au susținut că o parte din avere provenea din moșteniri, cadouri și tranzacții imobiliare.