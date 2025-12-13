În imaginile surprinse se vede cum mai mulți bărbați olandezi lovesc puternic pereții și aruncă obiecte din apartament.

Scenele au stârnit un val de reacții pe internet, însă până acum autoritățile nu au oferit detalii despre incident.

Totodată, acesta nu este singurul loc din Capitală devastat de fanii olandezi. Imaginile postate pe rețelele sociale arată momentul în care suporterii dau foc prelatei unui club din Centrul Vechi.

Suporterii din Rotterdam ar fi fost revoltați de denumirea localului, care purta numele orașului rivalei lor istorice. La partida disputată pe Arena Națională, Feyenoord a fost susținută de aproximativ 5.000 de fani, care au petrecut mai multe ore în Centrul Vechi înainte de a se îndrepta către stadion.

Spre dezamăgirea huliganilor olandezi, FCSB s-a impus cu scorul de 4–3, marcând în ultimele momente ale partidei, într-un final dramatic.