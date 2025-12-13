Suporteri olandezi, comportament degradant în București. Au făcut praf un apartament în care s-au cazat și au incendiat un bar din Centrul Vechi – VIDEO

Huliganii au filmat scene degradante (sursă: Casual Ultra)
Fanii olandezi au devastat Capitala. Un videoclip scandalos a stârnit reacții furibunde în mediul online. Imaginile halucinante îi arată pe suporterii unei echipe de fotbal din Olanda cum distrug un apartament din București, după meciul cu FCSB din Europa League. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

În imaginile surprinse se vede cum mai mulți bărbați olandezi lovesc puternic pereții și aruncă obiecte din apartament.

Scenele au stârnit un val de reacții pe internet, însă până acum autoritățile nu au oferit detalii despre incident.

Totodată, acesta nu este singurul loc din Capitală devastat de fanii olandezi. Imaginile postate pe rețelele sociale arată momentul în care suporterii dau foc prelatei unui club din Centrul Vechi.

Suporterii din Rotterdam ar fi fost revoltați de denumirea localului, care purta numele orașului rivalei lor istorice. La partida disputată pe Arena Națională, Feyenoord a fost susținută de aproximativ 5.000 de fani, care au petrecut mai multe ore în Centrul Vechi înainte de a se îndrepta către stadion.

Spre dezamăgirea huliganilor olandezi, FCSB s-a impus cu scorul de 4–3, marcând în ultimele momente ale partidei, într-un final dramatic.