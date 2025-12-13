Sancțiunile nu se opresc aici. Dacă un vehicul circulă fără RCA sau dacă proprietarul nu respectă regulile privind suspendarea poliței, se poate ajunge și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

Toate aceste modificări vin prin Legea nr. 181/2025, care actualizează cadrul stabilit de Legea nr. 132/2017. Noile prevederi clarifică inclusiv ce se întâmplă atunci când polița RCA este suspendată — situație care apare, de regulă, odată cu suspendarea înmatriculării.

În această perioadă, proprietarul nu doar că nu are voie să circule cu vehiculul, ci trebuie să îl și imobilizeze într-un spațiu privat. Cu alte cuvinte, un vehicul fără RCA nu poate fi lăsat pe stradă, în parcări publice sau în orice zonă care ține de domeniul public. Iar nerespectarea acestei reguli aduce, din nou, sancțiuni.