„Considerăm că această măsură ar asigura un cash-flow mai bun, pentru că am avut discuții cu foarte mulți oameni de afaceri, indiferent de apartenența sau simpatia lor politică. Toți ne-au spus că este o inițiativă foarte bună, care sperăm că va trece. Am avut discuții private și cu parlamentari din alte formațiuni politice, iar toți sunt de acord cu noi că este o inițiativă benefică”, a afirmat inițiatorul.

Acesta a mai precizat că state precum Germania, Austria, Olanda, Norvegia, Finlanda, Suedia, Belgia, Irlanda și chiar Marea Britanie nu au limite la plățile cash.