Proiect de lege pentru ridicarea plafonului la plăți în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro

Plafonarea plăților cash nu există în multe state UE
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro. Inițiatorul, deputatul AUR Gabriel Florea, a argumentat că măsura este în acord cu cadrul european și vine în sprijinul mediului de afaceri din România.

„Considerăm că această măsură ar asigura un cash-flow mai bun, pentru că am avut discuții cu foarte mulți oameni de afaceri, indiferent de apartenența sau simpatia lor politică. Toți ne-au spus că este o inițiativă foarte bună, care sperăm că va trece. Am avut discuții private și cu parlamentari din alte formațiuni politice, iar toți sunt de acord cu noi că este o inițiativă benefică”, a afirmat inițiatorul.

Acesta a mai precizat că state precum Germania, Austria, Olanda, Norvegia, Finlanda, Suedia, Belgia, Irlanda și chiar Marea Britanie nu au limite la plățile cash.