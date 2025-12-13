Prima este moțiunea de cenzură împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan, care ar putea duce la căderea executivului, în condițiile în care inițiatorii susțin că au semnale inclusiv de la parlamentarii din coaliție care sunt dispuși să o voteze. .

Cea de-a doua este moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Sunt tensiuni uriașe după ce social-democrații au anunțat că o vor vota dacă premierul nu o demite pe rezistă. Ilie Bolojan în schimb face presiuni și avertizează că daca vor vota moțiunea atunci vor încălca protocolul Coaliției.

Reziștii cer și ei în schimb demiterea lui Cătălin Predoiu după scandalul din justiție.