Deputatul PNL Alexandru Muraru a afirmat că premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj clar privind necesitatea unei „resetări totale” în sistemul de justiție, în sensul demiterii actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu și numirii unui nou ministru de la USR.

Liberalul a precizat că eventualele vinovății trebuie analizate individual și nu colectiv: „Vinovățiile, dacă ele există, sunt individuale și nu cred că pot fi colective.”

În opinia lui Muraru, Partidul Național Liberal poartă o responsabilitate mult mai mică în comparație cu PSD pentru problemele din sistemul de justiție, invocând faptul că social-democrații au condus de cele mai multe ori România în ultimele trei decenii.

„Premierul Ilie Bolojan a spus foarte clar că este momentul unei resetări totale. Asta înseamnă că avem nevoie de o legislație nouă, complet nouă, care să permită practic să reformăm cu adevărat sistemul și, sigur, vinovățiile, dacă ele există, sunt individuale și nu cred că pot fi colective.

Aș spune că PNL are, din punctul meu de vedere, o vină mult mai mică în raport cu PSD, pentru că PSD a guvernat de cele mai multe ori România în ultimele trei decenii și principalele lucruri care i-au permis să intervină în justiție au fost să numească miniștri ai Justiției favorabili, să influențeze legislația și să exercite presiuni constante.”, a declarat Alexandru Muraru.