Ministrul Justiției a subliniat că acuzațiile formulate trebuie lămurite „prompt și corect”, iar eventualele vinovății stabilite „trebuie sancționate”.
„O sesizare binevenită,absolut necesară! Dacă în media se invocă abuzuri sau orice situații care pot constitui abateri disciplinare atunci verificarea lor este imperativă!
Investigațiile IJ trebuie făcute fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin, pe baza probelor și a principiului aflarii adevarului. Acuzațiile din documentar trebuie lămurite și dacă există vinovații să fie constatate prompt, corect și să fie sancționate!
Voi urmări cu atenție cursul procedurilor, cu respectarea strictă a legii.”, a scris Radu Marinescu pe pagina de Facebook.