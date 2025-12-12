Apar noi dovezi care arată că așa-zisa publicație independentă Recorder nu face decât să ducă la îndeplinire planurile unor securiști extrem de importanți, care au activat în cele mai înalte cercuri ale statului român. De-a lungul anilor, jurnaliștii publicației nu au făcut decât să fabrice narațiuni prin editarea selectivă a unor interviuri și să aducă în fața publicului persoane care să confirme și să nu altereze firul poveștii. Toate materialele lor au funcționat pe același tipar, în care îmbină elemente de cinematografie și tehnici de manipulare emoțională a publicului.