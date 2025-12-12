



În context, sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase și 110-130 km/h în zonele montane, cu risc ridicat de producere a unor pagube semnificative.



Totodată, sunt preconizate precipitații abundente, în special pe versantul nordic și în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoțite de grindină și frecvente descărcări electrice, cu impact asupra vizibilității și condițiilor de transport.



Prognoza indică, de asemenea, agitație maritimă extremă, cu valuri înalte dinspre nord-vest de 4-5 m, în creștere până la 7,5 m, și cu înălțimi maxime care pot atinge 14 m în zona coastelor nordice și vestice, precum și în apropierea litoralului insulei Porto Santo. Condițiile maritime vor deveni deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigație și activitățile desfășurate în proximitatea țărmului.





MAE recomandă cetățenilor români să urmărească în permanență informațiile actualizate publicate de serviciul regional de protecție civilă (https://procivmadeira.pt/pt/) și să respecte cu strictețe anunțurile și instrucțiunile oficiale ale autorităților portugheze.

Cetățenii români afectați de această situație pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.



Pentru situații dificile, speciale sau de urgență, cetățenii români pot contacta și numărul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.