Ionuț Moșteanu a plecat din fruntea Ministerului Apărării după un mandat de 5 luni, în care a făcut o serie de gafe halucinante și declarații controversate! În ultima perioadă, rezistul a fost ținta mai multor scandaluri răsunătoare. Fostul ministru al Apărării a recunoscut că a mințit în CV, greșeală care l-a făcut să demisioneze în urma presiunilor uriașe din spațiul public. Impostura rezistului a ieșit la iveală după ce a ajuns să fie martor în dosarul șpăgii de un milion de euro.

Întrebat la un post de televiziune ce facultate a făcut și când a terminat-o, Ionuț Moșteanu a răspuns: Bioterra. Am făcut Automatică, m-am oprit, în anul 3 am oprit automatica. CV-ul meu este public. De aia m-am oprit, să muncesc. Întâi m-am dus în Austria reparam copiatoare, făceam foarte mulți bani atunci, era bine”.

Cât timp a fost ministru al Apărării, rezistul s-a confruntat cu mai multe eșecuri, printre care se numără și mobilizarea rezerviștilor care au fost umiliți și puși să aștepte cu orele în fața unităților militare de teama amenzilor. Dar și declarațiile halucinante cu privire la războiul din Ucraina.

”Da, cu siguranță! Din nou, vorbim de mobilizarea a peste 10.000 de oameni. Cu siguranță, sunt și probleme punctuale. Au mai fost probleme cu autobuzele în altă parte, în afară de cea de la Clinceni? Unde? Care au mai fost? Îmi cer scuze, eu am aterizat aseară târziu”, a spus Moșteanu, după ce a fost întrebat dacă armata a trecut acest test de mobilizare.

”Din nefericire, suntem vecini cu războiul. Suntem, o parte din români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”, a mai afirmat acesta.

Ionuț Moșteanu a dat dovadă de sfidare totală față de români și valorile patriei. La intonarea imnului național, singurul parlamentar care a considerat că poate face altceva pe durata momentului solemn a fost Moșteanu. Rezistul a considerat că era momentul potrivit să ia o gură de cafea.

Ministrul rezist al Mediului, Diana Buzoianu, a făcut circ în Parlament după ce a lăsat peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița zile întregi fără apă. Aceasta susține că ea este, de fapt, victima, fiind ținta unei propagande mincinoase, deși toate datele o incriminează.

”Am văzut muntele de fake-news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinul. A fost menționat, chiar aici în această ședință, că eu aș fi semnat ordinul să înceapă lucrările de la Paltinul și că mi s-ar fi atras atenția că nu se pot face aceste lucrări. Fals! O minciună de 2 lei, fals!”, a declarat Diana Buzoianu, în plenul Parlamentului.

Diana Buzoianu a mers la barajul Paltinu din Prahova după ce peste o 100.000 de români au fost lăsați fără apă potabilă de o săptămână.

”Am vrut să văd cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorități oficiale tocmai pentru că ne dormi să vedem realitatea, nu ne dorim să vedem o realitate cosmetizată”, a mai spus rezista de la Mediu.

Și ministrul rezist de la Externe, Oana Țoiu dă dovadă de ipocrizie uriașă. A ajuns să vorbească despre securitatea României în fața dronelor rusești la ONU. Însă, chiar dacă, o dronă a ajuns în spațiul aerian românesc, aceasta nu a fost doborâtă, așa cum ar fi trebuit potrivit declarațiilor lui Ionuț Moșteanu și Nicușor Dan.

”Astăzi, vorbesc în numele României. Suntem țara cu cea mai mare graniță cu Ucraina dintre toți vecinii ei pașnici și una dintre țările al căror spațiu aerian suveran a fost testat de Rusia în diferite ocazii de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. În același timp, războiul declanșat de Rusia ar putea afecta securitatea în Marea Neagră, cu excepția cazului în care, împreună cu vecinii noștri și partenerii internaționali, investim în instrumente defensive și de avertizare timpurie, cum ar fi o abordare comună a securității maritime atât în cadrul Uniunii Europene, cât și între participanții la inițiativa Mării Negre și NATO”, a afirmat Oana Țoiu.

Ministrul rezist al Economiei a plecat în deplasare în Arabia Saudită să stea la discuții cu omologul său arab. Radu Miruță s-a lăudat că toate costurile vizitei sale au fost plătite de unul dintre cele mai bogate state din Golful Persic. Experții critică însă decizia ministrului, pentru că poate fi, de fapt, în dezavantajul României.

Ilie Bolojan a anunțat că nu vor fi majorări de salarii sau de pensii în 2026. O altă dovadă că Guvernul condus de acesta în continuare taxează amărâții pentru a proteja străinii.

”Opinia mea personală este că nu există o soluție magică care să aibă, exact ca la alegerile dintr-un tur sau din două tururi, doar avantaje și dezavantaje, dar analizând situația de astăzi opțiunea mea personală este să menținem salariul minim la nivelul din anul acesta și anul viitor”, a menționat Ilie Bolojan.