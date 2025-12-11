Reacția sa vine în contextul solicitării formulate de USR privind revocarea unui procuror-șef aflat la final de mandat.

Marinescu a mai adăugat că nu acceptă „instrumentalizarea politică sau retorică” a unor asemenea chestiuni și a cerut USR să prezinte „probe concrete”, dacă acestea există, pentru a putea evalua obiectiv situația.

Referindu-se la Legile Justiției adoptate în 2022, Marinescu a amintit că acestea au fost „evaluat pozitiv de Comisia Europeană” și fac parte din jaloanele PNRR. „Orice discuție despre modificarea acestor legi trebuie justificată concret și prezentată Comisiei Europene, pentru că are impact direct asupra perspectivelor europene ale României”, a mai spus ministrul.

„În primul rând, aș vrea să vă spun că orice fel de investigație și de demers jurnalistic trebuie tratat prin analiza concretă a situațiilor semnalate pe baza de probe și apoi prezentate concluziile pe care societatea le așteaptă.

O solicitare de revocare a unui procuror-șef aflat la sfârșitul mandatului și apărută din partea USR trebuie analizată și precizat că orice fel de astfel de demers are niște condiționalități legale foarte stricte și presupune fie stabilirea unei grave erori manageriale de ansamblu a procurorului-șef, fie stabilirea unor ipoteze concrete cu gravă neglijență sau cu vădită intenție în exercitarea defectuoasă a atribuțiilor sale.

Astfel de chestiuni nu pot fi instrumentalizate politic sau retoric, ele trebuie să fie dovedite și dacă USR are astfel de elemente concrete și de dovezi, bineînțeles că le aștept pentru a evalua o astfel de abordare. Eu apreciez că orice discuție cu privire la sistemul judiciar trebuie făcută deschis, transparent, onest, însă și foarte responsabil, pentru că vorbim de instituții esențiale în statul de drept și atunci trebuie să acționăm legal și responsabil.

De aceea vă spuneam anterior că orice discuție despre organizarea sistemului judiciar și funcționarea sistemului judiciar este corect să fie făcută, dar trebuie făcută foarte responsabil.

Legile justiției adoptate în 2022 au fost înscrise de către cei care la momentul respectiv au elaborat acest PNRR ca un jalon gestionat de Ministerul Justiției, apreciat a fi îndeplinit, care a primit și o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene și pentru care acum ar trebui să obținem bani europeni.

Acest jalon presupune o stabilitate și orice fel de discuție despre schimbarea acestor legi trebuie făcută prin explicații concrete și justificate, prezentate și Comisiei Europene. Deci aceste discuții pe care le purtăm au capacitatea de a reverbera și în privința perspectivelor europene.”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, la Realitatea Plus.