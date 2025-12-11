Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar fi primit în mod repetat, de la mai multe persoane, mită ce fluctua de la 50 de lei până la 400 de lei. În schimbul banilor, acesta întocmea mai multe certificate de concediu medical, atestând în fals că pacienții suferă de afecțiuni medicale deși nu a realizat vreun consult medical prealabil.



Totodată, în perioada 2021-2025, asistenta medicală ar fi dat mită în mod repetat unui medic specialist din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, minimum câte 100 de lei, instigându-l să întocmească mai multe certificate de concediu medical. Și în acest caz era atestat în fals că pacienții suferă de afecțiuni medicale, deși medicul nu a realizat vreun consult în prealabil.



'Ulterior, beneficiarii au folosit înscrisurile întocmite în fals prin depunerea la angajatori (beneficiarii fiind preponderent angajați din cadrul SJU Bacău și SAJ Bacău, dar și alte instituții publice sau societăți private), cu consecința că, deși nu s-au prezentat la serviciu, au primit indemnizație de 100% din salariu în mod nelegal', a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.



Potrivit sursei citate, medicul specialist este sub măsura controlului judiciar pentru infracțiuni similare și are interdicția de a exercita profesia în cadrul SJU Bacău, începând cu luna iunie 2025.



Procurorii au efectuat, marți, percheziții domiciliare și la UPU Bacău în urma cărora au fost descoperite și ridicate sume de bani, telefoane mobile, documente și alte bunuri care constituie mijloace de probă.



În acest dosar au fost emise opt mandate de aducere, suspecții fiind audiați de către procuror.



Medicul și asistenta medicală de la UPU Bacău au fost reținuți pentru 24 de ore, după care au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, medicul are interdicția de a-și exercita profesia la UPU Bacău și a semnat o cauțiune pentru suma de 50.000 de lei.



Procurorii au precizat că în acest dosar se efectuează cercetări și față de alte fapte și persoane.