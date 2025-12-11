Medicul Constantin Truș, chirurgul care a realizat intervenția, a povestit cum au decurs lucrurile. „Un pacient, bărbat, cam la 45 de ani, ce acuza dureri abdominale puternice. Am recomandat un examen imagistic minuțios, să vedem cu ce ne confruntăm, iar rezultatele au fost pe măsură: o umflătură neregulată de toată <frumusețea> în zona colonului transvers, în apropierea unghiului splenic. Mă uitam la ceva care arăta a tumoră, ceva despre care vă spuneam și cu alte ocazii că a devenit deja mult prea frecvent în practica chirurgicală. Am informat pacientul că trebuie să acționăm rapid pentru a elimina tumora și i-am explicat pașii operației”, a relatat medicul chirurg .

În timpul intervenției, situația a devenit neașteptată. „De la prima privire am văzut că tumora arăta diferit: semne masive de inflamație, țesut întărit și urme de infecție. (...) Ar trebui să menționez că deja eliminasem orice posibilitate de cauză neoplazică. Nu era tumoră, dar devastarea era cât se poate de reală. Căutând sursa dezastrului am ajuns în zona colonului descendent. Altă perforație, dar părea de factură mai recentă”, a explicat dr. Truș.

Momentul tensionat a venit când chirurgul a simțit prin mănușă o înțepătură.

„Am început să palpez ușor, din milimetru în milimetru zona, până când am simțit prin mănușă o împunsătură care m-a făcut să îngheț.<E un ac! E un nenorocit de ac!? M-a înțepat în deget. Cum Doamne, iartă-mă, nu a iesit la investigațiile imagistice?> ”, a relatat medicul.

Chirurgul Constantin Truș a continuat căutarea obiectului. „L-am identificat imediat si l-am cules cu o pensă, examinându-l la lumină. Era o… scobitoare. Mai precis o jumătate de scobitoare pe care pacientul o înghițise cel mai probabil ca parte nedorită a unui fel de mâncare”, a spus medicul Constantin Truș.

