Sfantul Daniil Stalpnicul

Sfantul Daniil Stalpnicul s-a nascut in satul Vitaria din Mesopotamia, din parinti crestini. Fiind singurul copil daruit lor de Domnul, acestia l-au inchinat cu totul Lui inca din perioada copilariei. El a imbratisat viata monahala la varsta de doisprezece ani cu binecuvantarea Sfantului Simeon Stalpnicul.

Sfantul Daniil a plecat din manastire si s-a salasluit intr-un templu pagan parasit de la tarmul Marii Negre. Dupa o vreme, a urcat pe un stalp pe care a ramas pana la moartea sa, indurand arsita, frigul, dar si atacurile demonilor. In jurul acelui stalp s-a strans un numar mare de ucenici, pe care Sfantul i-a povatuit prin pilda vietii lui si prin cuvant.

Chiar imparatul Leon cel Mare a venit la stalpul Sfantului Daniil fiind insotit de oaspeti din strainatate, principi si aristocrati, carora aratandu-le stalpul, a marturisit: "Iata cea mai scumpa comoara a imparatiei mele!"

Sfantul Daniil si-a prorocit ziua mortii. La iesirea sufletului lui ucenicii au vazut pe sfintii ingeri, proroci, apostoli si mucenici deasupra stalpului pe care vietuise cuviosul.

Inainte de trecerea sa la cele vesnice, Sfantul Daniil l-a rugat pe imparatul Anastasie sa-i aseze trupul in adanc, iar deasupra lui sa puna moastele Sfintilor Anania, Azarie si Misail, care fusesera de curand aduse din Babilon in Constantinopol, ca cei care veneau sa-i cinsteasca mormantul sa atribuie sfintilor mucenici plinirea cererilor lor.

Sfantul Luca cel Nou Stalpnicul

Sfantul Luca Stalpnicul a vietuit la Constantinopol in vremea imparatului Constantin Porfirogenetul (sec.X). A luptat ca soldat in randurile armatei bizantine intr-un razboi contra bulgarilor, in care a fost martorul mortii a mii de oameni. Din acest razboi el a scapat nevatamat. Vazand in acest fapt, purtarea de grija a lui Dumnezeu, s-a facut monah si a urcat pe un stalp de langa Calcedon. A trait pe acel stalp intru aspre nevointe timp de patruzeci si cinci de ani, curatindu-si inima de toate gandurile si patimile sufletesti si trupesti. A fost inmormantat la Manastirea Sfantul Vasian, la a carei restaurare lucrase impreuna cu prietenul sau, Patriarhul Teofilact.



Tot astazi, facem pomenirea:



- Sfintilor Mucenici Achepsei si Aitala;

- Sfantului Mucenic Mirax;

-Sfantului Mucenic Varsava;

- Sfintilor Mucenici Terentie, Vichentie, Emilian si a Sfintei Mucenite Vevea;

- Cuviosului Leontie din Ahaia;