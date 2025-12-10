Este un desert plin, sățios și plin de caracter, creat parcă anume pentru serile reci de iarnă. descoperă mai jos rețeta detaliată pas cu pas, pentru a o prepara și tu.

Stollen – Ingrediente

500 g făină albă

25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată

200 ml lapte călduț

100 g zahăr

150 gunt moale

2 ouă

1 linguriță esență de vanilie

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 linguriță coajă rasă de portocală

un vârf de cuțit sare

200 g stafide

80 g merișoare confiate

80 g portocale confiate (tăiate cubulețe)

50 g lămâie confiată (tăiată mărunt)

70 g migdale tocate grosier

80 ml rom sau coniac (pentru înmuiat fructele)

200 g marțipan (pentru umplutură)

80 g unt topit (pentru uns la final)

zahăr pudră din abundență (pentru înveliș).

Rețeta de cozonac german – Mod de preparare

Începe prin a hidrata stafidele. Toarnă romul peste ele, amestecă bine și lasă-le deoparte cel puțin 30 de minute, ideal o oră. Adaugă și merișoarele sau alte fructe confiate ca să absoarbă și ele aroma alcoolului.

Încălzește laptele doar cât să fie călduț și dizolvă în el drojdia împreună cu o lingură de zahăr. Lasă maiaua să se activeze 10-15 minute până apare spuma la suprafață. Descoperă și o rețetă de maia naturală.

Pune într-un bol mare făina cernută și adaugă restul de zahăr, sarea, coaja de lămâie și cea de portocală. Toarnă maiaua activată, adaugă ouăle bătute lejer și începe să amesteci. Încorporează treptat untul moale și frământă un aluat suplu, ușor lipicios, dar elastic.

Stoarce ușor fructele de excesul de lichid și amestecă-le cu migdalele. Încorporează-le în aluat, frământând până sunt distribuite uniform. Acoperă vasul și lasă-l să crească într-un loc cald aproximativ o oră, până se dublează.

Cum modelezi și coci cozonacul Stollen

Modelează marțipanul într-un cilindru lung, cam de grosimea unui deget mare. Pune aluatul crescut pe masă, întinde-l într-un strat oval gros.

Așază cilindrul de marțipan pe o parte a ovalului și pliază aluatul peste el, astfel încât marțipanul să rămână ascuns în interior. Apasă marginile ușor, dar nu uniform, astfel încât cozonacul să rămână cu acea formă tradițională ușor asimetrică.

Transferă-l pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și lasă-l la dospit încă 30 de minute. Între timp pornește cuptorul la 180°C.

Coace cozonacul german timp de 40-50 de minute, până devine rumen la suprafață și trece testul scobitorii. Scoate-l din cuptor și unge-l imediat cu unt topit, cât este fierbinte. Acoperă-l generos cu zahăr pudră, apoi mai adaugă un alt strat după câteva minute. Acest înveliș îl protejează și îi prelungește durata de păstrare.

Lasă cozonacul să se răcească complet înainte de a-l felia. Dacă îl învelești bine în folie și îl păstrezi la rece, își intensifică aroma de la o zi la alta.

sutrsa: Ca Tine