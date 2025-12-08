Cozonac cu nucă, rahat și cacao

Cozonacul, indiferent de umplutura cu care este făcut sau de esențele folosite la el, este desertul tradițional care nu lipsește de pe mesele românilor, de sărbători. Întotdeauna când miroase a cozonac cald în casele noastre, atmosfera de Crăciun se întregește.

Umplutura poate fi diversă, în funcție de preferințele fiecăruia. Rețeta pe care o recomandăm este pentru 2 cozonaci mari. Un cozonac cu nucă și cacao, iar celălalt un cozonac cu rahat și cacao. Pentru cine preferă, poate amesteca și rahatul cu cacaoa și nuca în ambii cozonaci.

Ingrediente:

Pentru aluat:

1 kg făină specială pentru cozonac;

500 ml lapte;

6 ouă;

250 gr zahăr;

50 gr unt;

50 ml ulei;

50 gr de drojdie proaspătă;

esență de lămâie și esență de portocală (sau coaja de la ele);

un praf de sare (după gust).

Umplutura:

6 albușuri;

3-4 linguri cu cacao;

rahat tăiat cubulețe (circa 150 gr) ;

1 fiolă cu esență de rom;

150 gr nucă pisată;

150-200 gr zahăr (după gustul fiecăruia).

Mod de preparare:

Este indicat ca toate ingredientele să fie ținute la temperatura camerei, măcar cu o zi înainte de preparare. Pentru acest aluat se prepară într-un vas o maia, amestecând drojdia cu o lingură de zahăr și una de făină și 100 ml de lapte călduț, până se omogenizează. Se acoperă vasul și se lasă într-un loc cald să crească, până își dublează volumul.

Se separă albușurile de gălbenușuri, iar acestea se freacă cu zahărul și un praf de sare, până se albesc. Se adăugă laptele încălzit peste ele și se amestecă până se topește tot zahărul. Apoi încorporăm și esențele de lămâie și portocale. Înainte se folosea coaja de la ele, dar acum nu mai este indicat, din cauza tratamentelor chimice la care sunt supuse pentru a putea fi păstrate mai mult timp.

Făina se cerne și se pune într-un vas încăpător, se face în mijlocul ei o gaură în care se pune maiaua, după ce a crescut. Se adaugă compoziția obținută din gălbenușuri și lapte și se frământă până se încorporează tot. Untul și uleiul se încălzesc și se adaugă treptat, până se omogenizează întrega compoziție, se pune și praful de sare (după gust). Se frământă timp de 15-20 de minute, până nu se mai lipește. Dacă este nevoie se mai presară făină. Se acoperă cu un ștergar de bucătărie și se lasă la crescut timp de 40-50 de minute, tot ca și maiaua, într-un loc cald.

Albușurile se mixează cu zahărul, până când acesta nu se mai simte, iar compoziția nu cade când întoarcem vasul. Se adaugă cacaoa și se amestecă cu ajutorul unei spatule, de jos în sus. Acum dacă alegem să avem un cozonac doar cu cacao și nucă și unul cu cacao și rahat, împărțim compoziția pentru umplutură în două părți egale. Într-una din ele adăugăm nuca pisată și o amestecăm, iar pe cealaltă o lăsăm așa.

Aluatul se împarte în două

Când aluatul a crescut se împarte în două. Pentru a obține un cozonac cu nucă şi cacao, se întinde prima parte. Se aşează pe toată suprafața ei compoziția de cacao și nucă. După care se rulează și se așează în tava de cozonac tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu unt și presărată cu făină.

Cealaltă bucată de aluat se întinde și ea, punându-se compoziția de cacao rămasă pe toată suprafața ei și se presară rahatul tăiat cubulețe, după care se rulează și se pune în tavă. Se mai lasă să crească circa 30 de minute, în tăvi, după care se ung cozonacii cu ou și se presară puțin zahăr, pentru a căpăta luciu.

Tăvile se introduc pentru circa 40-45 de minute, în cuptorul încins în prealabil, până se rumenește deasupra. Este important să nu se umble la cuptor în primele 30 de minute, pentru a nu se lăsa aluatul. După ce este gata și se scoate din cuptor, se lasă să se răcească puțin și apoi se scoate din tavă.

Dacă vrem să îl facem împletit, atunci, după ce împărțim aluatul în cele două părți egale, pe fiecare le mai împărțim încă o dată, astfel se obțin patru părți egale. Se procedează la fel cum am descris mai sus și se împletesc câte două rulouri ce conțin aceeași compoziție, obținând doi cozonaci.

Mai există și varianta să nu separăm umplutura de cacao în două părți, ci să se amestece nuca în toată compoziția. Iar după ce se așează pe aluatul întins, să se presare și rahatul tăiat cubulețe, obținându-se doi cozonaci cu cacao, nucă și rahat.