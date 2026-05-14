Revoluție în călătoriile cu trenul în Europa: vine biletul unic pentru toate țările

Comisia Europeană propune o schimbare majoră pentru transportul feroviar din Uniunea Europeană, care ar putea simplifica semnificativ modul în care pasagerii își planifică călătoriile internaționale cu trenul.

Anunțată pe 13 mai 2026, inițiativa prevede introducerea unui „bilet unic” valabil pentru călătoriile care implică mai mulți operatori feroviari, astfel încât pasagerii să nu mai fie nevoiți să cumpere bilete separate pentru fiecare segment al traseului.

Cum ar funcționa „biletul unic” european

În forma propusă de Bruxelles, o călătorie complexă — de exemplu de la București la Paris — ar putea fi achiziționată dintr-un singur loc, chiar dacă implică mai multe companii feroviare din state diferite.

Astfel, pasagerul ar primi un singur bilet și un set clar de drepturi, similar cu cel din transportul aerian, inclusiv în caz de întârzieri sau pierderea legăturilor între trenuri.

În prezent, astfel de călătorii presupun adesea rezervări separate și lipsa unei protecții unitare în cazul întârzierilor, ceea ce complică experiența pasagerilor.

Regulile propuse de Bruxelles: transparență și conexiuni mai simple

Pe lângă biletul unic, propunerea europeană urmărește și o mai mare transparență în sistemele de rezervare.

Platformele online ar urma să fie obligate să afișeze toate opțiunile disponibile, fără a favoriza anumite oferte în baza unor acorduri comerciale. De asemenea, călătorii ar putea avea acces la bilete cu luni înainte de data plecării, facilitând planificarea pe termen lung.

Un alt obiectiv important este integrarea mai bună a rețelelor feroviare europene, astfel încât trenurile să devină o alternativă mai competitivă la transportul aerian pe distanțe medii.

Conceptul de mobilitate multimodală

Reforma propusă include și dezvoltarea rezervărilor multimodale, ceea ce înseamnă că un singur bilet ar putea combina mai multe tipuri de transport.

Astfel, un pasager ar putea utiliza trenul, autocarul sau chiar avionul în cadrul aceleiași călătorii, toate integrate într-un itinerar unic.

În acest sistem, dacă un segment al călătoriei este întârziat, operatorii ar avea obligația de a găsi soluții pentru ca pasagerul să ajungă la destinație, fără costuri suplimentare și fără pierderea întregii conexiuni.

Realitatea infrastructurii feroviare din România

Pentru România, această reformă vine într-un context în care infrastructura feroviară rămâne încă sub presiune.

Viteza medie a trenurilor de pasageri se situează în jurul valorii de 45–50 km/h, în principal din cauza restricțiilor de viteză și a stării tehnice a unor tronsoane de cale ferată.

Rețeaua națională are aproximativ 10.700 de kilometri de cale ferată, dintre care doar puțin peste 4.000 sunt electrificați, ceea ce limitează performanța și eficiența transportului feroviar.

În acest context, implementarea unui sistem european integrat ar evidenția și mai mult diferențele dintre rețelele naționale.

Investiții și primele semne de modernizare

Totuși, sistemul feroviar românesc a început să primească investiții importante în ultimii ani, în special prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noile trenuri CFR Călători, inclusiv unitățile Alstom Coradia Stream, au intrat deja în circulație pe anumite rute magistrale, marcând prima modernizare semnificativă a parcului de material rulant din ultimele două decenii.

Aceste investiții sunt considerate un pas important spre alinierea la standardele europene, deși impactul lor rămâne limitat în raport cu nevoile întregii rețele.

Ce ar însemna reforma pentru pasagerii din România

Pentru călătorii români, introducerea biletului unic ar putea aduce un avantaj major: posibilitatea de a planifica și cumpăra o călătorie internațională fără a naviga mai multe sisteme separate de rezervare.

În același timp, reforma pune presiune pe infrastructura feroviară internă, care ar trebui să devină mai rapidă, mai fiabilă și mai bine conectată la rețeaua europeană.

Fără modernizarea liniilor, reducerea întârzierilor și creșterea vitezelor de circulație, beneficiile complete ale sistemului ar putea rămâne limitate pentru pasagerii din România.