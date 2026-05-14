Colaborare IRUM Reghin-ROMARM. „Drona terestră” pentru misiuni defensive, lansată la BSDA

Producătorul român de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a lansatla Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) prototipul IRON 690, o platformă terestră autonomă modulară, numită și „dronă terestră”, concepută pentru sprijinul misiunilor defensive, operarea în siguranță în medii cu risc ridicat și protejarea personalului.

„IRUM prezintă, în cadrul Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), prototipul IRON 690 - o platformă terestră autonomă modulară, concepută pentru sprijinul misiunilor defensive, operarea în siguranță în medii cu risc ridicat și protejarea personalului. Ca urmare a discuțiilor tehnice purtate cu ROMARM , noul IRON 690 beneficiază de expertiză industrială românească recunoscută pentru standardele ridicate de calitate, rezistență și siguranță, oferind utilizatorilor o garanție suplimentară privind fiabilitatea utilajului în exploatare intensivă. IRON 690 marchează tranziția către o nouă categorie de echipamente - platforme terestre autonome ('drone terestre'), capabile să opereze fără operator în cabină. Prin eliminarea expunerii directe a personalului, platforma susține principiul protecției forței, permițând desfășurarea de misiuni esențiale în condiții periculoase sau inaccesibile”, precizează IRUM Reghin.



IRON 690 nu este un vehicul clasic, ci o platformă adaptabilă, configurabilă în funcție de misiune.



„IRON 690 reflectă angajamentul nostru pentru dezvoltarea de soluții care pun pe primul loc siguranța personalului și eficiența operațională. Platforma reduce expunerea umană și sprijină misiuni critice în condiții dificile, contribuind la o abordare modernă a mobilității în operațiuni defensive”, a declarat CEO IRUM, Mircea Eugen Oltean.



Nou platformă se bazează pe arhitectura TAF 690 S5, un utilaj dovedit în condiții extreme, oferă tracțiune ridicată în teren dificil, manevrabilitate în spații înguste și stabilitate în condiții de teren accidentat, contribuind la menținerea mobilității în scenarii critice de apărare și suport.



Platforma integrează o arhitectură modernă de tip Command and Control (C2), cu comunicații digitale redundante și rezistente la bruiaj, proiectate pentru interoperabilitate cu standarde NATO. Sistemul asigură transmiterea securizată de date și fluxuri video în timp real, sprijinind conștientizarea situațională și luarea deciziilor în operațiuni defensive.



Percepția și navigația, susține compania, se bazează pe fuziunea senzorilor, combinând imagini EO/IR și capabilități de operare în condiții de vizibilitate redusă, împreună cu sisteme inerțiale pentru stabilitate și orientare precisă.



IRON 690 poate fi adaptată rapid pentru aplicații precum transport logistic, aprovizionare, sprijin pentru unități avansate, evacuare și recuperare, intervenții în zone periculoase sau misiuni de inginerie.



IRUM este un producător român specializat în utilaje pentru condiții extreme, dezvoltând platforme robuste și fiabile adaptate cerințelor actuale de siguranță și operare în medii dificile. ROMARM este principalul furnizor de echipament militar, muniţie şi servicii de întreţinere din România.



Black Sea Defense and Aerospace este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate. Evenimentul se desfășoară la București până pe 15 mai.