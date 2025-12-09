Cum faci Baba Ganoush acasă

Secretul unui Baba Ganoush reușit este coacerea corectă a vinetelor. Trebuie să fie moi, aproape prăbușite în propria coajă, iar aroma de fum să fie bine evidentă. După coacere, se lasă la scurs cel puțin o jumătate de oră pentru a elimina lichidul amărui, apoi se amestecă manual, nu în blender, pentru a păstra textura ușor rustică.

Tahini trebuie să fie de bună calitate, cu gust de susan prăjit, iar lămâia să fie stoarsă proaspăt, pentru a da prospețime. Un strop de ulei extravirgin de măsline și un vârf de cuțit de chimion măcinat pot transforma compoziția într-o versiune rafinată și echilibrată.

Rețetă de Baba Ganoush

Ingrediente

1 căpățână întreagă de usturoi + 1 cățel separat

1 lingură + 1 linguriță ulei de măsline extravirgin (plus puțin pentru servire)

sare kosher și piper negru proaspăt măcinat, după gust

2 vinete medii (preferabil italiene, cu pulpă densă)

3 linguri suc proaspăt de lămâie

60 ml tahini (pastă de susan)

1 lingură pătrunjel proaspăt tocat

un vârf de cuțit fulgi de ardei iute

lipii prăjite și legume crude (morcovi, castravete, ardei) pentru servire

Mod de preparare

Se setează cuptorul pe funcția grill și se poziționează grătarul cât mai aproape de sursa de căldură. Se taie partea superioară a căpățânii de usturoi, se stropește cu 1 linguriță ulei de măsline, se sărează și se piperează, apoi se învelește în folie de aluminiu.

Se înțeapă vinetele în mai multe locuri cu o furculiță, pentru a evita crăparea lor la copt. Se așează vinetele și usturoiul pe o tavă tapetată cu folie de aluminiu. Se coc 30–35 de minute, întorcându-le periodic, până când coaja vinetelor se înnegrește și se încrețește, iar miezul devine foarte moale. Usturoiul trebuie să fie complet fraged.

După coacere, vinetele se lasă 10 minute să se răcească. Apoi se taie pe lungime și se scoate miezul cu o lingură. Coaja se aruncă. Pulpa obținută se pune într-o strecurătoare și se lasă să se scurgă aproximativ 30 de minute, amestecând o dată sau de două ori pentru a elimina excesul de lichid.

Se transferă vinetele scurse într-un bol mare. Se adaugă usturoiul copt, scos din coji, și sucul de lămâie. Cu o furculiță, se strivesc împreună până se formează o pastă uniformă. Se încorporează tahini, 1 lingură de ulei de măsline și un cățel de usturoi crud ras fin. Se amestecă bine până când compoziția devine cremoasă și catifelată. Se potrivește de sare și piper.

Se pune Baba Ganoush într-un bol de servire, se netezește suprafața. Se presară deasupra pătrunjel tocat și fulgi de ardei iute sau boabe de rodie. Se stropește cu puțin ulei de măsline extravirgin și se servește alături de lipii calde sau legume proaspete.