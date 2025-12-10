Barca a fost descoperită în largul insulei Antirhodos, acum scufundată, ce făcea parte din Portus Magnus, marele port al Alexandriei.

Strabo, geograful și filosoful grec care a vizitat orașul între anii 29–25 î.Hr., a descris astfel aceste nave:

„Aceste bărci sunt luxos amenajate și sunt folosite de curtea regală pentru excursii; la fel și de mulțimile de petrecăreți care pleacă din Alexandria peste canal către festivalurile publice. Atât ziua, cât și noaptea, bărcile sunt pline de oameni care cântă la flaut și dansează fără inhibiții și cu mare abandon.”

Barca de petrecere a Renașterii antice, analizată de cercetători

Săpăturile au fost realizate de Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM), sub conducerea lui Franck Goddio, profesor invitat de arheologie maritimă la Universitatea din Oxford. Profesorul a declarat pentru sursa citată: „Este extraordinar de emoționant, deoarece, pentru prima dată, o astfel de barcă a fost descoperită în Egipt. Aceste bărci sunt menționate de diverși autori antici, de exemplu Strabo, și apar și în iconografie [...]. Dar până acum nu a fost găsită niciodată o barcă reală.”

Goddio a mai explicat că dimensiunile navei sunt impresionante: grinzile de lemn conservate au o lățime de aproximativ șapte metri, iar pentru propulsie probabil erau necesari peste 20 de vâslași. Epava se afla la doar șapte metri sub apă și 1,5 metri sub sedimente.

O altă ipoteză susține că nava ar fi putut avea un rol religios, aparținând unui templu al zeiței Isis.

„Ar fi putut face parte dintr-o ceremonie maritimă în onoarea zeiței”, a adăugat Goddio.

Studiul epavei se află încă la început și cercetătorii speră că aceasta va oferi noi informații despre „viața, religia, luxul și plăcerile de pe căile navigabile ale Egiptului roman timpuriu”. Alte detalii ar putea apărea în urma descifrării graffiti-urilor grecești găsite pe barcă, care nu au fost încă interpretate.