Trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie oferă recomandări practice pentru a gestiona cheltuielile din perioada sărbătorilor de iarnă, evitând astfel dezechilibrele financiare cauzate de dorințele sezoniere.

Regula nr. 1: Stabilește un buget rezonabil și realist

Prima și cea mai importantă recomandare este stabilirea unui buget detaliat, care să facă legătura între posibilitățile financiare și dorințe. „În sezonul Sărbătorilor, tocmai bugetul este cel care ne ajută să rămânem niște cumpărători echilibrați. Să ne facem un buget pentru cadouri pornind de la o listă de persoane, cam ce am vrea să cumpărăm pentru fiecare și, evident, disponibilitățile financiare,” subliniază Asoltanie.

Trainerul a observat că, în medie, luna decembrie costă o familie cu 50% mai mult decât o lună obișnuită. Astfel, o familie care are cheltuieli lunare de 10.000 de lei ar trebui să se aștepte la cheltuieli suplimentare de 4.000 – 5.000 de lei (pentru mese, cadouri, ieșiri, decorațiuni etc.).

Regula nr. 2: Cumpătare pe tot parcursul anului

Pentru a ne permite să fim generoși de Sărbători fără a crea un stres financiar, Asoltanie recomandă cumpătarea în restul anului. „Contează mai mult ce faci în restul anului decât ce faci în două săptămâni la final de an. Eu recomand în primul rând să avem un pic de cumpătare în timpul anului, în restul lunilor, astfel încât să avem ceva resurse pentru luna decembrie.”

Soluția propusă de expert este crearea unui fond special dedicat acestor ocazii. Prin intermediul unui exercițiu numit „Calendarul neprevăzutelor”, el sugerează ca oamenii să pună deoparte lunar sume calculate pentru cheltuieli previzibile (Crăciun, Paște, zile de naștere, nunți, botezuri), împărțind suma totală estimată la 12 luni.

Acest fond pentru evenimente previzibile nu trebuie confundat cu:

Fondul de Urgențe: 1.000 – 2.000 de lei cash pentru mici defecțiuni casnice sau probleme medicale.

Fondul de Siguranță: Banii necesari pentru acoperirea a cel puțin trei luni de cheltuieli, destinați problemelor majore (pierderea locului de muncă, operații costisitoare).

Regula nr. 3: Evită să te îndatorezi pentru cadouri scumpe

Cea de-a treia regulă esențială se referă la credite și rate. Asoltanie atrage atenția asupra riscului de a ne îndatora pentru cadouri pe care nu ni le permitem.

„O regulă pe care nu ar trebui să o încălcăm este să nu ne îndatorăm de Sărbători pentru cadouri prea scumpe, pe care în mod normal nu ni le permitem și le punem pe 12 sau 24 de rate. Ne creăm niște obligații viitoare pentru niște achiziții pe care puteam să le pregătim mai din timp.”

Trainerul recomandă călduros evitarea îndatorării, în special în contextul economic actual.

Împarte Bugetul: Alocă sume specifice pentru categorii clare de cheltuieli: