Protest masiv al dascălilor, în Capitală. Mii de profesori, la ușa lui Bolojan: "Am venit să-i „colindăm” pe guvernanți așa cum merită!"

Protest masiv la ușa lui Ilie Bolojan. Profesorii revoltați că au fost umiliți și ignorați s-au adunat astăzi în Piața Victoriei. Dascălii s-au săturat să aștepte după ce luni de zile au primit doar promisiuni care nu s-au concretizat. Inclusiv președintele Nicușor Dan le-a promis că va analiza problemele. La manifestație și-au anunțat participarea peste 2000 de dascăli. 

Mii de profesori s-au adunat astăzi în fața Guvernului pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice spun că dacă nu le vor fi ascultate revendicările, anul viitor ar putea avea loc chiar o grevă generală. Mai mult decât atât, aceștia amenință că și săptămâna viitoare vor protesta, de data aceasta în fața Administrației Prezidențiale. 

Mitingul din fața Guvernului a început la ora 13.00. 

"În 2025, „cadourile” Guvernului Bolojan pentru noi au fost doar tăieri, norme mărite, școli închise și hotărâri judecătorești neplătite. 

A venit momentul să le mulțumim... în stilul nostru! Astăzi suntem din nou în stradă. Nu renunțăm la drepturile noastre! Am venit să-i „colindăm” pe guvernanți așa cum merită!", transmit reprezentanții FSLI, într-un mesaj postat, miercuri, pe pagina de Facebook a sindicatului. 