Mii de profesori s-au adunat astăzi în fața Guvernului pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice spun că dacă nu le vor fi ascultate revendicările, anul viitor ar putea avea loc chiar o grevă generală. Mai mult decât atât, aceștia amenință că și săptămâna viitoare vor protesta, de data aceasta în fața Administrației Prezidențiale.

Mitingul din fața Guvernului a început la ora 13.00.

"În 2025, „cadourile” Guvernului Bolojan pentru noi au fost doar tăieri, norme mărite, școli închise și hotărâri judecătorești neplătite.

A venit momentul să le mulțumim... în stilul nostru! Astăzi suntem din nou în stradă. Nu renunțăm la drepturile noastre! Am venit să-i „colindăm” pe guvernanți așa cum merită!", transmit reprezentanții FSLI, într-un mesaj postat, miercuri, pe pagina de Facebook a sindicatului.