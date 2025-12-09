"La data de 9 decembrie, ora 18:30, poliţiştii vrânceni au fost sesizaţi, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului Focşani, cartierul Mândreşti. Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că pe DN 23, pe direcţia Focşani-Mândreşti, un autoturism a acroşat un atelaj hipo, care ar fi pătruns pe partea carosabilă fără să se asigure, nefiind semnalizat şi neînregistrat, conform prevederilor legale", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.

Potrivit reprezentanților instituției, căruţaşul, un bărbat de 45 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând 1,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru investigaţii de specialitate.

De asemensa, șoferul autoturismului, un bărbat de 50 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.