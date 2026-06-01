Durere imensă pentru Dorian Popa. Cheluțu a murit chiar în ziua în care împlinea 10 ani

Câinele lui Dorian Popa, Cheluțu, a murit astăzi, 1 iunie 2026, chiar în ziua în care împlinea 10 ani. Vestea a fost anunțată de artist pe rețelele de socializare, acolo unde patrupedul devenise de-a lungul timpului extrem de cunoscut și îndrăgit de public.

Mesajul emoționant publicat de Dorian Popa

Artistul a ales să împărtășească vestea cu urmăritorii săi printr-un mesaj încărcat de emoție, explicând că a simțit nevoia să facă acest lucru și pentru numeroșii fani care l-au îndrăgit pe Cheluțu de-a lungul anilor.

„RIP CHELUȚU. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ!! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a transmis Dorian Popa pe Instagram.

Mesajul a strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea fanilor care au urmărit ani la rând aparițiile lui Cheluțu în videoclipurile și postările influencerului.

Legătura specială dintre artist și patruped

Pentru cei care îl urmăresc pe Dorian Popa, relația sa cu Cheluțu era bine cunoscută. Câinele apărea frecvent în conținutul publicat de artist și devenise, în timp, un personaj îndrăgit de comunitatea construită în jurul acestuia.

De-a lungul anilor, patrupedul a fost prezent în numeroase vloguri, fotografii și momente distribuite pe rețelele sociale, fiind considerat de mulți fani o adevărată vedetă a internetului.

Cum a ajuns Cheluțu cunoscut în toată țara

Popularitatea lui Cheluțu a crescut și mai mult după lansarea piesei ”Înoată Cheluțu”, inspirată chiar de celebrul patruped.

Melodia s-a transformat într-un succes online și a contribuit decisiv la transformarea câinelui într-unul dintre cele mai recognoscibile animale de companie din România.

Clipul piesei a adunat peste 38 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar numele lui Cheluțu a devenit cunoscut inclusiv în rândul persoanelor care nu urmăreau constant activitatea lui Dorian Popa.

Un personaj care a făcut parte din universul lui Dorian Popa

Pentru mulți dintre urmăritorii artistului, Cheluțu nu a fost doar un animal de companie, ci o prezență constantă în proiectele și aparițiile online ale influencerului.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei povești care a durat un deceniu și care a fost urmărită de milioane de români prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor video.