UE vrea loc la masa negocierilor dintre SUA și Iran: „Putem juca un rol concret în a face orice acord durabil”

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să joace un rol cheie în ceea ce privește armistițiul dintre SUA și Iran.

„De la operațiunile navale ale UE până la expertiza greu câștigată în domeniul nuclear, UE poate juca un rol concret în a face orice acord durabil”, a afirmat Kallas pentru Politico , în timp ce se afla în deplasare la Islamabad pentru întâlniri cu conducerea Pakistanului.

Vizita vine la câteva zile după ce Washington a încheiat un acord precar cu Teheranul pentru încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, blocată efectiv timp de aproximativ trei luni din cauza amenințărilor iraniene la adresa navelor comerciale.

Țările europene și Marea Britanie au evitat cu grijă orice implicare militară directă în conflict, iar refuzul lor de a permite folosirea bazelor americane de pe continent pentru operațiuni de luptă a generat tensiuni transatlantice majore, stârnind frustrarea președintelui Donald Trump.

Kallas a subliniat însă că UE, care a jucat un rol important în negocierea acordului nuclear JCPOA, acum expirat, poate interveni acum pentru a consolida încetarea focului și a aborda problema nucleară. „Orice acord interimar trebuie urmat de negocieri mai profunde pe tema nucleară, a rachetelor, a grupărilor proxy și a altor aspecte”, a adăugat ea.

Facilitățile nucleare ale Iranului au fost afectate de atacurile americano-israeliene, însă stocurile de uraniu îmbogățit, care pot fi militarizate, rămân în țară. Rămâne totuși neclar ce rol, dacă va exista vreunul, ar putea acorda administrația Trump autorităților europene în negocierile post-conflict.