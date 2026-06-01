Rusia amenință România după închiderea consulatului de la Constanța: „Nu va rămâne fără răspuns”

Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia continuă să crească după decizia autorităților române de a închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța. Moscova a transmis că măsura nu va rămâne fără consecințe și că pregătește un răspuns oficial.

Mesajul a fost transmis de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a calificat decizia Bucureștiului drept una „neprietenoasă”.

„Acțiunile nu vor rămâne fără răspuns”

În declarațiile acordate agenției TASS, reprezentanta diplomației ruse a afirmat că Moscova pregătește măsuri de răspuns la hotărârea luată de autoritățile române.

"Acțiunile neprietenoase ale autorităților române, desigur, nu vor rămâne fără răspuns", a declarat Maria Zaharova.

Oficialul rus a precizat că detaliile privind reacția Moscovei vor fi anunțate ulterior.

"Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior", a adăugat aceasta.

Rusia contestă acuzațiile privind incidentul cu drona

În aceeași intervenție, Maria Zaharova a susținut că reacțiile generate de incidentul cu drona prăbușită pe teritoriul României au fost amplificate de statele occidentale.

Potrivit oficialului rus, atenția acordată cazului ar avea rolul de a distrage atenția de la alte evenimente din conflictul dintre Rusia și Ucraina și de a justifica decizia privind închiderea reprezentanței diplomatice ruse de la Constanța.

Cum s-a ajuns la decizia de închidere a consulatului

Escaladarea tensiunilor a venit după incidentul în care o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați.

După producerea evenimentului, autoritățile române au atribuit responsabilitatea Rusiei și au anunțat măsuri diplomatice.

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi informat cu privire la poziția României și la măsurile care urmau să fie adoptate.

Decizia luată după ședința CSAT

Ulterior, în urma unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Nicușor Dan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța.

În același timp, România a decis declararea consulului general rus drept persona non grata.

Măsura reprezintă una dintre cele mai ferme reacții diplomatice adoptate de București în contextul incidentelor recente legate de conflictul din Ucraina.

Kremlinul spune că nu a primit un răspuns de la București

Pe fondul disputei diplomatice, Kremlinul a transmis că nu a primit niciun răspuns oficial din partea autorităților române la declarațiile făcute recent de președintele rus.

Dmitri Peskov a declarat pentru agenția TASS că Moscova nu a primit o reacție după ce Vladimir Putin s-a declarat dispus să examineze resturile dronei căzute în România.

"Nu. Nu am primit (niciun răspuns)", a afirmat Peskov.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să efectueze o investigație obiectivă dacă va primi date și probe relevante, inclusiv fragmente ale dronei prăbușite la Galați, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.