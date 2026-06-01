Anca Alexandrescu: ”Am auzit că domnul Bolojan nu o să doarmă foarte bine noaptea”

Eu v-am spus că o să fie guvern tehnocrat și că o să îl pună pe Tomac. Singurul lucru care nu se potrivește este ăsta cu premier independent tehnocrat. Păi domnul Tomac nu e tehnocrat.

Adică la ce se pricepe dânsul? A făcut facultatea de istorie de la doctorat l-au dat afară. Este președintele unui partid care a luat 1,88% la alegerile din 2024, ca să fie foarte clar. Sigur, a intrat pe liste alături de PMP, Forța Dreptei și USR în Parlamentul European. Atenție, într-o coaliție au luat împreună, cred că 9%, 8% și ceva. Și cum domnul acesta va fi prim-ministru? Da.

Au început să apară numele pe surse. Domnul Motoc la Ministerul Apărării. Știți cine e domnul Motoc? Cu soția doamna Motoc, celebra doamnă judecătoare Motoc. Domnul Luca Niculescu, fost ambasador la Paris. Sigur, eu îl respect pe Luca Niculescu. Dar, pe bune? Pe bune adică ce facem?

Nu știu dacă neapărat ăștia vor fi. Au tot felul de nume pe la Ministerul Sănătății, se bat tot felul de personaje care n-au reușit pe alte poziții. Acum vor să fie ministri în guvernul tehnocrat. Mai țineți minte guvernul Ciolos? Ce dezastru a fost?

Bine, atunci și PSD-ul a fost vinovat, Dragnea a fost vinovat, că l-a băgat viceprim-ministru pe Dâncu și ei erau, deci era guvern tehnocrat, dar aveau oameni puși în toate pozițiile. Așa ce că se gândește și acum. Că acum știți cum e, trebuie să le dea și lor un oscior să-l roadă. Adică nu poate să stea pe margine. Oricum se vor compromite toți. Oricum va fi un haos.

Dar am auzit că domnul Bolojan nu o să doarmă foarte bine noaptea. Adică dânsul o să iasă glorios de la guvernul să zică „n-ați putut să mă dați jos de la partid, n-ați putut să faceți decât guvern tehnocrat”. Nu știu ce să zic. Dar eu am auzit că am și eu niște păsărele care mai spun din când în când că nici măcar Cioloș, vă aduceți aminte când era prim-ministru și când a făcut atunci contracte cu dedicație, a dat hotărâre de guvern către francezi să facă corvetele, vă aduceți aminte că a venit Dragnea după aia și a anulat-o. Nici măcar Cioloș nu și-a permis să facă cu Franța ce a făcut acum Bolojan cu Germania. Bine, Bolojan este un dictator, ca să înțelegeți.

Mi-a șoptit o păsărică de pe la PNL că în disperarea asta lui de mesia, mesia Bolojan, s-a supărat pe domnul profesor Vlad Nistor, un om respectabil, un om echilibrat, un om cultivat, adică n-are nicio legătură cu liberalii care îl reprezintă pe domnul Bolojan, ăștia care îl susțin. Înțeleg că vineri noaptea domnul Bolojan și domnul Motreanu au dat ordin la grupul de comunicare de la PNL să-i se înterzică apariția domnului Vlad Nistor la televiziune, și că au dat și mesaj la televiziune să nu cumva să-l mai invitați pe domnul Vlad Nistor. Și am întrebat și eu de ce? Păi cică și-a permis domnul Nistor să spună la o televiziune că a greșit domnul Bolojan că în loc să se urce în mașină de la Chișinău și se ducă la Galați, a stat până la sfârșitul programului și a chemat un Spartan și a venit la București. Adică l-a durut la bască. Cum și domnul Bolojan l-a interzis pe domnul Vlad Nistor pentru că a îndrăznit să spună ceva corect. Am spus și noi lucrul acesta, dar pe noi nu poate să ne interzică, adică nouă nu poate să ne închidă gura.

Eu v-am zis că e dictator. Eu v-am zis că e mai rău ca Ceaușescu. Adică nu m-ați crezut. Își urăște țara, poporul. Adică pentru mine este foarte clar, am spus lucrul ăsta de nenumărate ori, s-a văzut și vineri. Vineri s-a văzut foarte clar. Ca să ne înțelegem, el a plecat de joi seară la Chișinău.

A fost anunțat la ora 2 noaptea despre ce s-a întâmplat. Un om normal la cap, care-și iubeste țara și poporul, s-ar fi urcat în mașină și s-ar fi dus la Galați. Sunt 236 de kilometri de la Chișinău la Galați. Ar fi ajuns în 3 ore, 4 ore, să zic maxim. Omul n-a venit nici la CSAT. Bă, dar nu-mi se pare totuși ciudat că dintr-o dată Bolojan a dispărut? L-am căutat în frigider. Nu l-am găsit.

Bă, ce-i cu el? Adică ce se întâmplă? Adică de ce s-a dat la fund? Și-a făcut treaba, a semnat contractele pe ultima sută de metri, a băgat miliardele în buzunarele nemților? Gata? A executat ce trebuia nemți, francezi, ce mai trebuia? A mai executat ceva. I-a executat pe americani. Direct.

Eu v-am spus ieri că ceva e în neregulă. Rubio n-a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor în legătură cu drona căzută la Galați. Am văzut postarea ambasade americane, că „numai împreună, nu singuri”. Ultimele două contracte, unele cu transportoarele și cele cu Sig Sauer, care erau cu americanii, chiar dacă Sig Sauer este germano- american, fabricile sunt în America, brusc și dintr-o dată s-a decis să nu le mai semneze, chipurile le produce în România. Fix pe alea de americanilor. Nu știu ce să zic, americanii nu cred că sunt foarte fericiți și nu cred, îi spun lui Nicușor Dan, locatarul provizoriu de la Palatul Cotroceni. E provizoriu. Eu nu cred că termină mandatul, vă jur. Adică nu. La ce am văzut la Galați, nu cred, eu v-am spus asta de la început. Mandat care de altfel oricum a fost sistemul, că se vede de la o poștă, nu e niciun dubiu. Nu cred că-i ajunge contractul ăla pe care l-a făcut, oricum suntem de râsul lumii.

Auziți? Țoiu, mamă, se laudă Țoiu Pentru prima oară Consiliul de Securitate s-a mobilizat, e ședință, vorbește Țoiu la ONU S-a zis la New York. Ceva shopping, fată? Ceva shopping la New York? Sunt reduceri? Se duce Țoiu. Auzi, dar vreau să știu cum au urcat scările până la sala de ședințe, că știți că le-a tăiat banii Trump atunci când s-a dus acolo și l-au blocat, era să cadă Melania Trump și americanii și chinezii le-au tăiat banii și că e nasol, nu mai au ia bani nici după ce se bea apă. Mamă, dar vă dați seama, Țoiu și-a văzut visul că vorbește la ONU. Așa, și ce o să ne facă ăia de la ONU?

Ce o să facă? Că acum Nicușor Dan este bătaia de joc a presei din Ucraina. Cum își permite? Deci vă dați seama? Vă dați seama în ce termen gândește Zelenski și în ce termen gândesc ucrainienii despre noi? Cum și-a permis Nicușor Dan să spună că drona a fost deviată de ucrainieni? Păi și-a permis, pentru că s-a întâmplat de nenumărate ori. Și o să vă arăt în seara asta, că am scos cel puțin dronele din 2025 până încoace, în toate comunicările s-a spus clar: dronele au fost deviate de antiaeriana ucraineană și au căzut în România. Fix așa și acum. E supărat domnul Cristian Tudor Popescu. Am văzut, bă, dar de ce mă copiați? De ce mă copiați? De ce spuneți la lucru pe care l-am spus eu? De ce să mintă? Să nu spună adevărul? De ce? Pentru că așa vreți voi? Să-i păcălească pe oameni?

Îmi scrie astăzi o telespectatoare foarte dragă sufletului meu. O doamnă care s-a întors din diasporă în România îmi spunea „Doamna Alexandrescu, vă văd din ce în ce mai tristă la emisiune”. Și i-am zis, dom'le, da. Știți de ce? Pentru că nu pot să vă mint. Știu ce este în spate și vă spun în fiecare zi. Eu nu pot să nu spun adevărul. Negocierile politice care se întâmplă în această perioadă n-au absolut nicio legătură cu cetățeanul. Zero! Scopul lor este să rămână la putere, să rămână la împărțarea banilor, să îl execute pe Bolojan, să scape de el Nicușor pentru alegerile următoare prezidențiale și să țină suveraniștii cât mai departe de putere. Ca să fie clar. Adică nu vă faceți iluzii. V-am spus întotdeauna, sincer, corect, asta este adevărul.

Îl pune pe domnul Tomac, probabil mâine seară sau miercuri, înțeleg. Nu se știe încă când va face anunțul. Cine e Tomac: Cu doamna, cum o cheamă, pe soție, Diana Postică, Poștică, nu știu. Să nu greșesc. Doamna, avocat. Dar de ce să lucreze mă ca avocat? De ce să lucreze ca avocat când poate să fie viceconsul spun ei, pe reîntregirea familiei la Bruxelles. Dar stați mă că sunt o grămadă de europarlamentari care nu și-au luat nici nevestele. Doamna Dăncilă a fost ani de zile la Bruxelles. Și nu și-a luat soțul acolo.

Cum am văzut mulți europarlamentari că nu și-au luat. De ce? Cum e asta cu reîntregirea? Că doamna am văzut că totuși, adică a făcut niște firme la viața ei, una dintre ele Pesmet, SC Pesmet. Nu râdeți, râd oamenii în platou. Eu nu glumesc. S.C. Pesmet, nu știu cum. Nu glumesc. Și vreau să întreb și eu, public. Nu vă aduceți aminte când urla Băsescu că doamna Sevil Shhaideh că e căsătorită cu un cetățean? Vă aduceți aminte ce circ a fost? Cum a refuzat-o? Cum a, nu știu ce, cum a ieșit, cum a spus.

Păi mă, uite, soția domnului Tomac a fost asociată în S.C. Pesmet, nu râdeți că e pe bune, adică nu glumesc. O să vedeți. A fost asociată în SC Pesmet cu un cetățean sirian și cu un cetățean egiptean. Adică, e ok? Am văzut că și domnul Tomac a fost cu un avocat american asociat. Adică, oamenii și-au făcut firme din plin. Bani, au încercat să facă. La un moment dat, doamna a renunțat la SC Pesmet și a făcut Confluențe nu știu cum. A trecut la tipărire de cărți. Au schimbat-o și pe asta, a trecut-o pe numele mamei și s-a apucat de vândut produse românești. A făcut și un săituleț acolo, au luat și ei 30.000 de euro din PNRR pentru un săituleț. Cum mă? Am avut și eu curiozitatea să intru pe site să văd. Un săituleț care cred că mai mult de 500 de euro nu costă atât cât mă pricep eu și mă pricep foarte puțin, dar vă jur, 100% un site ca ăsta nu costă 30.000 de euro.

Vinde 8 coșuri cu produse românești. Ok, foarte frumos, minunat. Dar câți români au putut să acceseze 30.000 de euro în PNRR? Păi ce, credeți că cumnata a rămas în afala jocului? Păi cum să rămâne sora soției să nu aibă și ea o poziție pe la stat pe undeva? A fost reprezentantă a statului prin diverse locuri, e și ea la un institut de stat, se ocupă tot de niște proiecte PNRR.

Dar ce credeți că cumnatul nu? Adică nu e în familie, trebuie să stească toată familia bine. Și cumnatul a fost pe la departamentul cu relația cu românii de pretutindeni, când era domnul Tomac pe acolo, unde a lăsat gaură de câteva sute de mii de euro și nu le-a mai plătit că s-a prescris. Deci mie mi se pare că domnul Tomac este perfect. Perfect pentru vremurile noastre și pentru ceea ce trăim. Deci are portretul extraordinar. Foarte bun. Minunat.