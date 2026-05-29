Anca Alexandrescu: "Noi cumpărăm armament greu, niște fiare care s-au dovedit inutile, în loc să fim apărați de drone”

Sursă: Realitatea PLUS

Eu am câteva întrebări și câteva comentarii. În primul rând aș vrea să știu când a plecat domnul Bolojan, aseară sau în această dimineață. Este un răspuns foarte important pe care trebuie să-l primim pentru că incidentul a avut loc azi noapte la ora 2.

Dacă a plecat aseară, să spunem că are o scuză. Dacă a plecat în această dimineață, nu are nicio scuză pentru care a plecat. Mai ales că aflăm acum că a comandat un avion Spartan care să-l aducă înapoi în țară. Dar de ce trebuie să-i plătim noi domnului Ilie Bolojan câteva mii de euro bune? Pentru că este peste 10.000 de euro un astfel de drum dus-întors, pentru că avionul trebuie să plece de la București și să se întoarcă de acolo, pentru că domnul Bolojan este mai preocupat de Moldova și de aranjamentele sale politice împreună cu Maia Sandu și cu găștile soroșiste din spatele lor care vor să acapareze definitiv România.

De ce au reacționat instituțiile statului atât de târziu?

Aș vrea să știu cum ne-a apărat NATO, să-mi spună toți cei care îi susțin pe cei care sunt astăzi la guvernare, pentru că au urlat în ultimii 2 ani că suntem sub umbrela NATO.

Mai mult de atât. Am văzut că sunt foarte supărați foștii miniștri PSD. L-am văzut pe domnul Fifor mai devreme. Cât tupeu să aibă PSD-ul să vorbească despre aceste lucruri. Păi PSD-ul și PNL-ul și mai nou USR-ul au condus Ministerul Apărării de la Revoluție încoace, ca să fie foarte clar. Deci toți deopotrivă și PSD și PNL.

Faptul că astăzi România nu are ce îi trebuie pentru a apăra cetățenii români, este o vină a tuturor acestor partide. Ultimii doi miniștri sunt de la USR, dar înainte de USR au fost PSD și PNL în egală măsură. Deci sunt la fel de vinovați.

Ceea ce s-a întâmplat azi noapte este încă o confirmare a faptului că achizițiile care se fac prin programul SAFE pe multe miliarde de euro sunt depășite din punct de vedere tehnic. Se vede lucrul acesta din toate războaiele din ultima perioadă, iar noi cumpărăm armament greu, niște fiare care s-au dovedit inutile în războaiele din ultimii ani. Și în loc să fim apărați de aceste drone, iată ce se întâmplă.

Războiul a început în Ucraina în 2022. Suntem în 2026. Este posibil ca România să nu fie protejată de aceste drone după atâția ani de zile în care ni s-a cerut să creștem bugetul pentru contribuția la NATO și am făcut-o. Am fost printre puținele țări care a făcut acest lucru. Și iată, răspunsul este unul tăcut.

N-am văzut declarația lui Rutte decât ce a spus domnul ministru Miruță și Nicușor Dan, care a reacționat după nu știu câte ore că au vorbit cu Rute și ne-a asigurat de toată susținerea. Care-i susținerea? Am văzut doar o postare a Ursulei von der Leyen. Unde sunt aliații noștri când astăzi se întâmplă acest lucru în România?

Era doar o chestiune de timp. Eu le spun tuturor celor care sunt în funcții din 2022 și până acum, de când a început războiul, să plece acasă și să-i lase pe cei care pot să facă ceva pentru a-i apăra pe cetățenii români și a nu mai investi miliarde de euro într-un război care nu este al României.

România are nevoie de banii aceștia să se dezvolte, să se refacă economic, de investiții care să refacă capacitatea energetică și de apărare a României din punct de vedere economic. Iată încă o dovadă că România este în bătaia vântului din cauza deciziilor politice luate în ultimii ani de cei care astăzi se ceartă unii cu alții și nu sunt în stare să formeze un guvern.