Anca Alexandrescu: L-aș fi crezut pe Bolojan că este onest în legătură cu proiectul Doicești dacă ar fi depus plângere penală împotriva lui Virgil Popescu și Sebastian Burduja

Sursă: Realitatea.net

Anca Alexandrescu a deschis ediția de joi seară cu un avertisment dur: în spatele celor mai controversate proiecte energetice ale momentului — investițiile impuse la Hidroelectrica și blocarea proiectului nuclear de la Doicești — se joacă interese uriașe, ascunse opiniei publice. Jurnalista a demascat mecanismele prin care grupuri de influență încearcă să deturneze decizii strategice ale statului, într-un moment critic pentru securitatea energetică a României.

"Au dat azi cei de la Rise Project, au pus ei mâna pe nu știu ce discuții dintr-un grup care îl susține pe Călin Georgescu, care cică spun rugăciuni dimineața, la prânz și seara. Grup care spune rugăciuni dimineața, la prânz și seara? Băi, vă dați seama? Vă dați seama? Și oamenii care se raportează la Dumnezeu și cred în Dumnezeu?! Deci așa ceva. Deci cum?! Eu zic să dați voi o lege, dom’le. Eu zic să dați o lege. Ce mai, dom’le!

Eu aștept ca domnii de la Rise Project să facă o investigație despre spirala domnului Cioloș, despre ce licori se consumau la această spirală, despre doamna Macovei și alți prieteni din anturajul lor care se închinau la cu totul și cu totul altceva. Deci să înțeleg că este o infracțiune să te rogi dimineața, la prânz și seara și să ai încredere în Dumnezeu, nu? Nu mai știți ce să mai inventați. Sunteți absolut disperați.

Păi vedeți că domnul Georgescu rămâne primul în preferințele oamenilor, indiferent ce ar face și indiferent câte dosare și mizerii ați inventa, indiferent câți denunțători vânduți ar apărea, nu-l atingeți. Îi faceți un bine, pentru că oamenii își dau seama că omul este total nevinovat.

Mai mult de atât, o să vă arăt și o să vă enervez și mai tare, să vedeți că iar a avut dreptate. Azi mi-a trimis cineva Financial Times, care anunță că criza energetică de-abia acum începe. A spus-o Diana Popescu aici, dar a spus-o domnul Georgescu la Marius Tucă.

Acum, onestul Bolojan, cel care face curat, aprinde lumina, extraordinar! Deci face o curățenie împreună cu doamna Gheorghiu și cu toți ăștia, cu ongiștii care urlă din toți rărunchii acum: „Vai, legea, legea! Ieși, Nicușor!” Nicușoare, nu te agita, că nu se aplică retroactiv legea. Nu. N-au să pună pe tapet cine ți-a donat ție. Dar al doilea mandat nu-l mai iei, deci nu o să mai fie nicio problemă pentru tine. Deci este ordin de mobilizare generală. Să iasă zeci de mii de oameni, ieșiți, mă, ieșiți, haideți, ieșiți. Ieșiți în stradă pentru asta. De-abia aștept să vă văd în stradă!

Revenind la Bolojan onestul. Am văzut chiar suveraniști care se bucură: mamă, ce le face Bolojan americanilor, că a anulat proiectul de la Doicești. Știți foarte clar că eu am fost împotriva acestui proiect de la început. Sunt o proamericană convinsă. Și da, îl admir pe Trump pentru ce a făcut pentru țara lui și pentru cetățeni.

Dar eu am fost împotriva acestui proiect încă de la început. De ce? Pentru că el este un proiect... Nu că sunt împotrivă ca România să facă această investiție. Să facă cu americanii, cu oricine. Dar România să nu fie un experiment. Doi, să se facă în condiții avantajoase pentru România. Păi înțeleg, ei ne-au dat 14 milioane să facem un proiect și noi le-am dat 240... Cum vine asta?

E un proiect al guvernului Biden și NuScale nu e egal administrația americană, ca să fie foarte clar. Niște băieți care fac afaceri. Și apropo, și aici: am fost aseară, după ce am plecat de la emisie, că m-am uitat, îmi dau și eu o săptămână să văd. Am auzit, am văzut că l-au dat ăștia pe domnul Ghiță în poze cu domnul Trump Jr., că vezi, Doamne, mamă, el e... Domnul Trump Jr., totuși, nu are voie să facă politică. Nici n-are voie să facă afaceri în România. Asta ca să știți.

Deci domnul Bolojan vine și zice: „Gata, gata, oprim proiectul, am notificat ambasada americană.” Pentru unii, gata, e eroul, le-a dat-o americanilor, le-a făcut, le-a nu știu ce. În fapt, el este adeptul unei teorii promovate de niște băieți. Băieții aceștia din energie despre care vorbește el, ai lui, sunt OK. Pentru că acești băieți provin din perioada în care era Emil Boc prim-ministru și Traian Băsescu președinte. De aceea l-ați văzut pe domnul Berceanu, care este din gașca aia, au renăscut ca Făt-Frumos și vor să pună mâna pe Hidroelectrica.

Astăzi am văzut că actualul director de la Hidroelectrica, Bogdan Badea, un domn pe care l-am mai criticat și eu de multe ori, dar este cel care a adus un profit uriaș Hidroelectricei, a anunțat că se retrage din selecția pentru management pentru că se fac presiuni politice să facă achiziții care nu se justifică.

E vorba despre acele baterii pe care domnul Bolojan vrea ca Hidroelectrica să le cumpere — bateriile de stocare. Sigur, înțeleg că în joc sunt niște firme românești. Românești, într-adevăr, dar care au în spate niște fonduri de investiții. Aveți o singură încercare: germane.

În spatele grupului de influență care dorește să se închidă acest proiect de la Doicești este și un domn pe care îl cunosc de foarte multă vreme, îl cheamă Răzvan Nicolescu. În răspunsurile pe care le-a dat către redacția noastră ne-a atras atenția: „Aveți mare grijă ce se întâmplă, că sunt în proces de selecție pentru un post la o organizație internațională.” Așa și? V-am trimis întrebări oficiale, credeți că dacă ne cunoaștem, domnule Nicolescu, de ce îmi trimiteți SMS-uri și mă sunați? Credeți că mă convingeți? Nu. Eu spun adevărul aici.

Pentru că, ce să vezi, opiniile dumneavoastră corespund unul la unul cu opiniile domnului Bolojan. Și dumneavoastră sunteți unul dintre marii susținători ai acestor firme de baterii. Așa este. Ce să credeți? Că dumneavoastră sunteți și unul dintre susținătorii mizeriei propuse de doamna Gheorghiu.

Sigur, am uitat să spun că domnul Răzvan Nicolescu este reprezentantul statului român în CA-ul de la Petrom de mulți ani de zile. Foarte mulți ani de zile. I s-a prelungit mandatul în 2025. Mi-a spus mie o păsărică că domnul Nicolescu și-a aranjat și vizita domnului Bolojan la BEI, în urma căreia s-au prelungit acele licențe cu 15 ani.

Habar n-am ce-i în spate, cum e în spate. Autoritățile statului să cerceteze. Eu doar vă arăt în seara asta care sunt legăturile și încrengăturile. A explicat, și o să explice și în seara asta, că este o prostie ceea ce se susține cu aceste baterii de stocare. Ele pot fi folosite, dar în alte condiții. Nu la Hidroelectrica. O spun toți specialiștii. Dar unii vor și ei să facă niște afaceri. Foarte bine, să facă.

Pentru că domnul ăsta, Plaveti, care este susținut încă de pe vremea domnului Boc, e primul care l-a numit, oricum el are un gol în CV, el a vândut niște mașini tot germane, ce credeți. Are un gol în CV de foarte mulți ani de zile, nu știe nimeni cu ce s-a ocupat. Și a venit și a fost pus. La Oltenia a nenorocit Oltenia. Tarom, la fel. A fost în Consiliul de Administrație la Transelectrica. Acum vor să-l pună aici.

Deci a fost mai de înțeles că domnul Bolojan promovează numai onești. Bă, dar numai onești promovează. Numai oameni de valoare. Că totuși, nu vi se pare că sunt niște lucruri în neregulă cu domnul Bolojan? Onestul. Nu vi se pare totuși ciudat că domnul Bolojan s-a pus el interimar la Energie? Mamă, ce coincidență!

L-aș fi crezut pe domnul Bolojan că este onest atunci când a anunțat că renunță la acest proiect de la Doicești, dacă în secunda a doua ar fi depus plângere penală împotriva lui Virgil Popescu, Sebastian Burduja și Cosmin Ghiță de la Nuclearelectrica. Pentru că ei sunt răspunzători pentru plata celor 240 de milioane de dolari.

Eu sunt de acord ca România să facă astfel de proiecte, dar uite, hai să luăm și noi modelul de la polonezi. Acolo s-a dat o lege cu dedicație prin care statul garantează această investiție. De ce? Pentru că este un experiment. Nu știe nimeni dacă va fi ceva bun, va fi un fâs. Nu știe nimeni. Nici Rusia, nici China, nici nimeni până acum n-au reușit să facă lucrul ăsta.

De altfel, cei de la NuScale, unde a investit și domnul Soroș, care după anunțul domnului Bolojan a pierdut foarte mulți bani — și mă bucur foarte tare că s-a întâmplat lucrul acesta — dar ca să fie foarte clar, în spatele firmei, unul dintre investitori este domnul Soroș. Cei de la NuScale, nici americanii nu i-au permis să facă în America, ca să ne înțelegem. Sunt niște interese foarte mari.

Iar eu nu mă joc aici, la Culisele Statului Paralel, și eu nu pot să mint oamenii. Nu am cum să-i mint pe oameni. Eu trebuie să le spun adevărul. Nu îi susțin nici pe unii, nici pe alții. Vă spun adevărul. Și adevărul ăsta este.

Pentru că, ce să vezi, domnul Răzvan Nicolescu este unul dintre cei care, ca și mine, s-au opus acestui proiect, spunând că încă nu e cazul să se investească în România, că este experimental. Deocamdată nu se știe absolut nimic. Deci eu m-am ținut de capul acestui proiect de ani de zile și nu am cum să am altă poziție decât aceasta.

Dar repet, nu cred în buna credință a lui Bolojan până când nu văd că face plângere penală împotriva lui Cosmin Ghiță, Sebastian Burduja și Virgil Popescu.

A, l-am văzut și pe domnul Ivan. Domnul Ivan, acum, care și el să-l atace pe Bolojan. Mai lăsați-mă cu textele de la partid, domnule Ivan. Pentru că dumneavoastră stați la masă exact cu gașca asta despre care am vorbit eu mai devreme. Adică cu prietenii domnului Sebastian Ghiță, pentru că ați fost în Grecia la acea dezbatere și ați fost la aceeași dezbatere unde a fost și domnul Coldea și ați fost împreună cu doamna ambasador a Statelor Unite ale Americii din Grecia, o prietenă apropiată a domnului Ghiță și fostă iubită a lui Trump Jr.

Acum, băi, eu trebuie să vă spun adevărul, nu vă mint. Astea sunt faptele. Înțelegeți că e vorba de bani foarte mulți? Unde sunt românii în povestea asta? Unde sunt interesele României în povestea asta?

De ce nu se adună toți specialiștii la masă și să spună: „Dom’le, asta este viabil, trebuie să se facă. Asta este potrivit pentru România, trebuie să se facă. Asta nu e potrivit.” De ce trebuie să ia decizia un Bolojan, un Bogdan Ivan, împreună cu Ghiță, cu madame ambasador din Grecia și mai știu eu cine? Unde sunt specialiștii?

De ce trebuie să acceptăm noi că la Ministerul Economiei o doamnă Miron, care a fost condamnată pentru abuz în serviciu la Brașov — bine, sigur, a fost reabilitată — mai este într-un dosar. Dar de ce trebuie doamna Miron, apropiată a domnului Dăruț de la USR, să decidă tot în Ministerul Economiei? Nu era „fără penali în funcții publice”?

Sunt atât de multe lucruri care put în ultima perioadă, la fel cum au putut în toți cei 36 de ani. Că nu e nicio diferență, este fix la fel.

Ce credeți? Am descoperit astăzi că doamna Gheorghiu, înainte să lucreze la Dăruiește Viață, a lucrat la o firmă — aveți o singură încercare. Desigur că era din Germania. Ce credeți? Că chiar toate lucrurile astea sunt întâmplătoare?

Sper din tot sufletul ca procurorii să investigheze și să decidă ce s-a întâmplat acolo. Pentru că am auzit că, în continuare, cei de la Guvern fac întâlniri pe portofelul digital, adică ei se comportă ca și cum sunt un guvern plin și sunt disperați în toate consiliile de administrație să-și pună cât mai mulți oameni pentru a-și pregăti pașii următori. Au de făcut niște afaceri", a afirmat Anca Alexandrescu.