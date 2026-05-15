Ana Maria Păcuraru - Trump rescrie regulile jocului global: diplomație prin forță, nu prin slăbiciune

Săptămâna aceasta, scena internațională a oferit trei imagini care spun mai mult decât orice discurs diplomatic. Xi Jinping a declarat că este dispus să ofere „tot ce are nevoie Trump” pentru a pune capăt războiului din Iran. China, cumpărătorul a 90% din exporturile de petrol iranian, a devenit brusc cel mai util instrument al Washingtonului pentru a strangula economic Teheranul. Nimeni nu a tras un foc de armă suplimentar. Nimeni nu a cheltuit un dolar în plus. Trump a negociat.

Al doilea semnal vine din energie. Beijingul explorează acum importuri masive de petrol din Alaska — nu din Iran. Este o răsturnare strategică de proporții: China, care timp de ani de zile și-a construit dependența energetică față de un stat ostil Occidentului, pivotează spre surse americane. „Art of the Deal” nu este doar titlul unei cărți. Este o doctrină de politică externă în acțiune.

Al treilea semnal este poate cel mai puțin confortabil pentru europeni, dar cel mai onest. Secretarul de Stat Marco Rubio a confirmat ceea ce mulți la Washington gândeau de mult: Statele Unite au încetat să mai împărtășească o parte semnificativă din informațiile de intelligence cu guvernul britanic, pentru că nu îl mai consideră de încredere. Este o declarație dură față de cel mai vechi aliat al Americii. Dar este și o declarație de principiu: încrederea se câștigă, nu se moștenește. Alianțele nu sunt contracte pe viață, ci parteneriate condiționate de performanță și loialitate reală.

Ceea ce vedem în aceste trei momente este o Americă ce a renunțat la iluzia că polițistul global poate fi și iubit, și respectat în același timp. Trump a ales respectul. A ales forța ca limbaj al diplomației. Iar rezultatele — China la masă, Iranul sub presiune, aliații ținuți responsabili — vorbesc de la sine.