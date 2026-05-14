Ana-Maria Păcuraru: Summitul care redefinește lumea: Trump și Xi au ajuns la un acord

Donald Trump a ieșit astăzi de la prima rundă de negocieri cu Xi Jinping și a rezumat totul într-un singur cuvânt: „A fost fantastic.” Nu e doar retorică — în spatele acestei declarații stau rezultate concrete care confirmă că summitul de la Beijing funcționează exact după scenariul pe care Casa Albă l-a construit.

Primul semnal major a venit chiar de la Beijing: purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a declarat că echipele economice ale celor două țări au produs rezultate „în general echilibrate și pozitive” — un limbaj diplomatic care, în traducere directă, înseamnă că America a obținut concesii reale la masa negocierilor. Xi însuși i-a transmis lui Trump că războaiele comerciale nu au câștigători — o recunoaștere implicită că China a simțit presiunea tarifară americană și vrea stabilitate.

Trump a mers la Beijing cu cea mai puternică delegație de business pe care o putere americană a dus-o vreodată în China — Tim Cook de la Apple, Elon Musk de la Tesla, Larry Fink de la BlackRock, Jensen Huang de la Nvidia, Stephen Schwarzman de la Blackstone, David Solomon de la Goldman Sachs. Surse din administrație au confirmat că pe masă se află angajamente comerciale de ordinul zecilor de miliarde de dolari în agricultură, aerospațial și energie — exact sectoarele care contează pentru America profundă. Trump a promis să îi facă pe chinezi să „deschidă” piața pentru firmele americane — și primele semnale indică progres real în această direcție.

Pe Taiwan, Xi a reiterat că e „cea mai importantă problemă” din relația bilaterală — dar tonul a rămas unul al dialogului, nu al confruntării. Iar Trump nu a răspuns provocărilor — semn că știe exact ce dosar să lase deschis și ce să închidă acum.

Concluzia zilei de astăzi: Trump a reușit ceva ce puțini președinți americani au izbutit — să stea față în față cu liderul Chinei, să negocieze de pe poziție de forță și să plece cu un cadru de stabilitate care servește interesele americane. Summitul continuă mâine — și tot ce urmează se construiește pe fundația solidă pusă astăzi.