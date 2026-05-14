Ana Maria Păcuraru: Delegația de aur a lui Trump în China - Cine sunt și de ce contează

Președintele Donald Trump se află deja la Beijing, însoțit de cea mai impresionantă delegație de directori executivi din istoria recentă a diplomației americane — peste un dozen de lideri din vârful Americii corporatiste, sosiți împreună cu el încă de ieri. Nu e o coincidență. E o strategie.

Primul nume care atrage atenția e Elon Musk — Tesla și SpaceX — care revine alături de Trump după o despărțire publică în 2025. Prezența sa la Beijing trimite un mesaj dublu: că America tehnologică stă unită în spatele președintelui și că Tesla, cu o expunere uriașă pe piața chineză, are nevoie de acces privilegiat la negocieri. Musk nu e doar un om de afaceri — e un simbol geopolitic.

Tim Cook de la Apple face parte din delegație pentru că piața chineză înseamnă supraviețuire pentru companie — fabrica lumii, milioane de iPhone-uri asamblate la Foxconn. Larry Fink de la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, și David Solomon de la Goldman Sachs reprezintă Wall Street-ul care vrea să se asigure că acordurile comerciale protejează fluxurile financiare. Jane Fraser de la Citi și Stephen Schwarzman de la Blackstone completează tabloul — Schwarzman, în mod special, are relații personale profunde cu elita politică de la Beijing.

Din industrie: Kelly Ortberg de la Boeing, care luptă să-și recâștige certificările pe piața aviației civile chineze; H. Lawrence Culp de la GE Aerospace, cu contracte masive în același sector; Christiano Amon de la Qualcomm, al cărui viitor depinde de accesul la producătorii de telefoane din China; Sanjay Mehrotra de la Micron, în prima linie a războiului semiconductorilor.

Care e strategia lui Trump? Simplă și genială în același timp: în loc să trimită doar diplomați, a adus capitalul privat la masa negocierilor. Mesajul pentru Beijing e că America nu vine cu sancțiuni și avertismente — vine cu investiții, tehnologie și contracte. E diplomația tranzacțională ridicată la rang de artă. Fiecare director de pe listă reprezintă un sector strategic — tehnologie, finanțe, apărare, agricultură, semiconductori — și fiecare are atât de câștigat, cât și de oferit.

Trump nu construiește un simplu armistițiu comercial, ci o nouă arhitectură economică bilaterală — cu liderii americani din business drept arhitecți și cu el însuși drept broker suprem.