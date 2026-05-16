Ana Maria Păcuraru: „A doua întâlnire între guvernele Statelor Unite, Libanului și Israelului”

Statele Unite au facilitat o nouă rundă de discuții de nivel înalt între guvernele Israelului și Libanului. Cele două state au stabilit un cadru oficial de negocieri pentru pace, au prelungit armistițiul cu 45 de zile și se pregătesc pentru lansarea unei piste militare de securitate la Pentagon, în ciuda atacurilor de sabotaj lansate de gruparea Hezbollah.

În zilele de 14 și 15 mai, sediul Departamentului de Stat al SUA a găzduit două zile de discuții catalogate drept constructive între reprezentanții Statului Israel și ai Republicii Liban. Oficialii celor două țări vecine au convenit asupra unui cadru istoric de negocieri, menit să deschidă calea către o pace durabilă, instaurarea unei securități reale de-a lungul frontierei comune și, în premieră, recunoașterea reciprocă deplină a suveranității și a integrității teritoriale.

Calendarul negocierilor: Discuții politice în iunie și o pistă militară la Pentagon

Pe parcursul celor două zile de diplomație intensă la Washington, s-au înregistrat progrese semnificative pe componenta politică a dialogului. Această pistă diplomatică va fi reluată rapid, noi întâlniri fiind deja programate pentru datele de 2 și 3 iunie.

În paralel cu dialogul politic, procesul va fi consolidat printr-o dimensiune militară:

Lansarea pistei de securitate: Va avea loc pe data de 29 mai, la sediul Pentagonului, unde se vor reuni delegații militare din ambele țări.

Prelungirea armistițiului: Pentru a oferi stabilitate negocierilor și pentru a permite militarilor să îmbunătățească în mod concret comunicarea și coordonarea bilaterală (facilitată de SUA), părțile au aprobat prelungirea cu 45 de zile a acordului de încetare a ostilităților semnat pe 16 aprilie.

Amenințarea Hezbollah și poziția Guvernului de la Beirut

Cel mai mare obstacol în calea acestui acord istoric rămâne activitatea milițiilor pro-iraniene din regiune. Oficialii de la Washington au ținut să precizeze că sunt pe deplin conștienți de provocările majore reprezentate de atacurile continue lansate de Hezbollah asupra teritoriului israelian.

Statele Unite au subliniat că acțiunile agresive ale grupării sunt desfășurate fără consimțământul sau aprobarea Guvernului legitim al Libanului și au scopul declarat de a submina procesul de pace. În acest context tensionat, Casa Albă și Departamentul de Stat au salutat curajul și angajamentul ferm arătat de ambele guverne de a găsi o soluție diplomatică pe termen lung, dând asigurări că SUA vor continua să sprijine logistic și diplomatic ambele țări pe parcursul negocierilor.