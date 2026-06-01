Afacerile familiei Tomac. Cum a accesat bani europeni pentru contracte bănoase

Sursă: Realitatea PLUS

Ies la iveală informații incendiare despre familia lui Eugen Tomac și relațiile acesteia de afaceri. Unele dintre acestea ar putea să vizeze chiar siguranța națională. Soția lui Eugen Tomac, Diana Postică, este de profesie avocat și a reprezentat în anul 2005, o companie patronată de un cetățean sirian și de unul egiptean.

Presa a relatat că în anul 2004, la București a luat ființă compania SC Pesmet Company 2004 SRL, avându-i ca asociați pe Ahmad Al Housein și pe Khaled Fathy Ibrahim Barghout, după cum au relatat jurnaliștii de la Jurnalul național în 2016.

Relația dintre compania sirianului și soția lui Eugen Tomac reiese dintr-un document publicat în Monitorul Oficial, unde se consemnează faptul că Khaled Fathy Ibrahim Barghout, noul acționar unic al societății, a decis să prelungească valabilitatea sediului firmei.

Pe același tipar, familia lui Eugen Tomac ar putea să ridice mari probleme pentru siguranța țării, la fel ca în cazul lui Shevil Shhaideh. Economista a fost acuzată public de faptul că ar putea pune în pericol siguranța țării dacă va ajunge premier pentru că soțul a lucrat pentru guvernul sirian.

Afaceri în domeniul editurilor

Pe lângă activitatea de avocat în Baroul București, Diana Postică s-a ocupat, din 2004, până în 2005, și cu o afacere în domeniul editurilor. Soția lui Eugen Tomac a înființat, în calitate de unic asociat și administrator, compania SC Confluențe Est SRL, societate care avea, la fondare, obiectul de activitate “editarea cărților”. În februarie 2005, Diana Postică a decis să cesioneze firma către mana sa, Maria Postică.



Firma a primit aproape 30 de mii de euro anul trecut pentru dezvoltarea unui magazin online. În documentele firmei, la contact apar telefonul și e-mailul cumnatei lui Tomac, responsabilă la stat cu derularea altui proiect din PNRR.

În cadrul firmei a lucrat și soția liderului PMP, Diana Postică, în prezent vice-consul în cadrul Ambasadei României la Bruxelles, unde își desfășoară activitatea și Parlamentul European. Contractul de finanțare a fost semnat în februarie 2025, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene era Marcel Boloș.

O afacere de familie

Toate părțile sociale ale firmei Confluențe Est SRL București sunt deținute de Maria Postică, soacra lui Eugen Tomac, obiectul de activitate este livrarea, prin intermediul unui magazin online de „produse autentice românești, direct de la producători locali, ambalate în cutia de lemn Dar din România”.

În 2025, societatea a avut o cifră de afaceri de 866.732 lei și pierderi nete de 88.954 lei, iar în 2024 – 1,26 milioane lei cifră de afaceri și pierderi de 173.400 lei. Cel mai bun an din cei peste 20 de activitate a fost 2022, atunci când cifra de afaceri a ajuns la 1,74 milioane lei și s-a înregistrat un profit net de 343.746 lei.

La date de contact în cadrul proiectului, beneficiar apare Maria Postică, dar în continuare au fost trecute e-mail-ul și numărul cumnatei lui Tomac, Stela Culic, fostă Postică. În plus, pe site-ul afacerii, tot la contact sunt trecute adresa de domiciliu a Stelei Culic din Voluntari și același număr de mobil care îi aparține.

Stela Culic a fost, în trecut, asociată la Confluențe Est și ocupă de mai mulți ani funcția de șefă a Serviciului Juridic la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, coordonat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Pe site-ul Institutului, Stela Culic figurează drept Director al unui proiect finanțat tot prin PNRR pentru reabilitarea sediului acestei instituții.

Funcții publice bănoase

După ieșirea din afaceri, Diana Postică a devenit consilier asistent în cadrul Direcției Internaționale Europene, la serviciul Politici de Dezvoltare și Prognoză, structură a Primăriei Capitalei. Începând cu anul 2009 și până la jumătatea anului 2012, soția lui Eugen Tomac a ocupat funcţia de consilier la cabinetul fostului președinte al Camerei Deputaților, Roberta Anastase.

Diana Postică a reluat legătură cu Confluențe Est: într-o declarație de avere din iunie 2022 a lui Eugen Tomac, ea este menționată la capitolul venituri cu faptul că, în anul fiscal anterior, încasase salarii de 3.701 lei de la firma mamei. Diana Postică a mai încasat în 2021 și 9.675 lei tot de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie unde lucrează și sora ei.

În 2021, Diana Postică a fost numită din partea Guvernului, până în 2025, în Consiliul de Administrație al Engie, cel mai mare furnizor și distribuitor de gaze naturale din România. În 2022, Diana Postică a demisionat și a fost numită de Ministerul Afacerilor Externe în postul de vice-consul al Ambasadei României din Bruxelles, unde soțul ei, Eugen Tomac, îți exercită mandatul de europarlamentar.

Rudele angajate în funcții publice

Nu doar Eugen Tomac și soția sa, Diana Postică, au avut funcții în statul român, în perioada guvernării Boc-Băsescu. Pe vremea când conducea Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Tomac și-a angajat aici propria cumnată. Este vorba despre Stela Culic, fostă Postică. Aceasta s-a ocupat, în anul 2009, de campania electorală a lui Traian Băsescu la Referendumul privind numărul de 300 de parlamentari și Parlamentul unicameral. Stela Culic este căsătorită cu avocatul Radu Culic.

Soții Tomac-Postică au avut și declarații de avere care s-au bătut cap în cap. În 2008, Eugen Tomac declara că lucrează la Administrația Prezidențială, cu un salariu de 37.200 de lei pe an, la care s-au adăugat alți 3.000 de lei reprezentând drepturi de autor la o revistă. Tomac preciza că soția sa, Diana Postică, a câștigat, în 2008, 5.670 de lei de la Primăria Capitalei și 3.500 de lei, în calitate de avocat. Din documentul citat, reiese că familia Tomac-Postică deţinea două autoturisme Dacia, un Logan și un Sandero, dar și că nu are credite bancare.

Paradoxal, Diana Postică scria, în declarația depusă de ea, în aceeași perioadă, că deține un autoturism Renault Megane și că are un credit de 20.000 de euro. Discrepanțe majore între cele două declarații de avere se regăsesc și la capitolul venituri.

Un raport al Curții de Conturi cu privire la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dat publicității în anul 2012, arată că Eugen Tomac a cheltuit ilegal banul public, în timpul mandatului său. Curtea de Conturi a descoperit transferuri de peste 2,3 milioane de lei către instituții media din Republica Modova și investiţii către firme private care activează în industria difuzării presei de la Chișinău.

