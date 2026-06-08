Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „PSD, PNL, USR și UDMR au respins introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari, transparentizarea finanțării ONG-urilor, alegerea primarilor în două tururi și măsuri pentru

Sursă: Realitatea.Net

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză partidele aflate la putere că blochează în Parlament inclusiv proiectele pe care le susțin în discursurile publice și avertizează că românii asistă la o nouă demonstrație de ipocrizie politică.

Potrivit acestuia, PSD a votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a proiectului AUR privind transparentizarea finanțării ONG-urilor, în timp ce majoritatea parlamentară dincoaliția de guvernare a respins introducerea pe ordinea de zi a unor inițiative privind reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi și sprijinirea mediului de afaceri, iar pensionarii militari au fost din nou ignorați.

„Tocmai ați votat împotriva reducerii numărului de parlamentari. Tocmai ați votat împotriva alegerii primarilor în două tururi, iar când nu vă convine ceva spuneți că nu putem să votăm pentru că este neconstituțional.

Așa cum ați susținut toate măsurile Guvernului Bolojan, ați luat de la mame, de la copii, de la pensionari și de la rezerviști. Vă pitiți după deget, credeți că nu vă vede nimeni și ne oferiți explicații puerile.”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

În cadrul dezbaterilor, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a atras atenția asupra situației proiectului privind pensiile militare, inițiat chiar de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc. Potrivit acesteia, majoritatea parlamentară a ajuns să blocheze inclusiv propriile inițiative legislative.

„Este vorba despre PL-x nr. 540/2024, inițiat de doamna Pauliuc. Ba îl introduceți pe ordinea de zi, ba îl scoateți. Nu vă interesează ce ați promis și cât de mult i-ați dus cu vorba pe pensionarii militari. În continuare vă bateți joc de ei”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

Voturile exprimate în ședința plenului Camerei deputaților demonstrează ruptura dintre discursul public al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și acțiunile sale din Parlament. În timp ce românilor li se vorbește despre reforme, eficiență administrativă și sprijin pentru economie, proiectele care vizează reducerea numărului de parlamentari, reformarea administrației locale, susținerea antreprenorilor și respectarea promisiunilor făcute pensionarilor militari sunt respinse sau blocate de aceeași majoritate aflată la putere.