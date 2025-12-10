UPDATE 14:30 - Sindicatele spuneau că vor continuă să propună în această ședință importantă majorarea salariului minim pentru anul viitor. Acestea spuneau, de asemenea, că trebuie respectată legea, și asta în condițiile în care anul trecut a fost implementată în România acea directivă europeană care spune că venitul minim pe economie trebuie raportat la 47-52% din venitul mediu brut la nivel național.

Întâlnirea dintre sindicate, patronate și Guvern a început. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, Executivul deja a decis înghețarea venitului minim pe economie anul viitor. Sindicatele susțin însă că vor cere în continuare majorarea. Sunt mai multe variante de lucru cu care vin la această ședință. Pe de o parte, trebuie să continue să discute și despre facilitatea fiscală de 300 de lei. Și pe această trebuie să decidă Guvernul dacă o păstrează sau nu.

Sindicatele spuneau că o primă variantă de lucru este respectarea directivei, adică majorarea de la 4.050 de lei brut la 4.350 de lei brut și reducerea facilității de la 300 la 200 de lei. În cazul în care venitul este înghețat și se elimină și facilitatea, atunci sindicatele vor cere să crească venitul la 4.500 de lei brut.

Sunt, însă, puține șanse să se întâmple acest lucru. Reprezentanții Ministerului Muncii spuneau că această majorare nu pune pe buget, ci ar aduce mai degrabă bani la încasările bugetului. Vorbim despre aproximativ 2 miliarde de lei.

La ora 14.30 începe această întâlnire extrem de importantă de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a convocat în ședință sindicatele și patronatele și vor discuta despre ce se va întâmpla cu salariul minim pe economie în anul 2026.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Executivul a decis deja înghețarea venitului, însă sindicatele nu sunt de acord cu această variată și susțin că toate măsurile adoptate până acum au condus deja la o scădere a puterii de cumpărare, iar această înghețare va afecta și mai mult angajații plătiți cu venitul minim pe economie.

La această întâlnire sindicatele vor merge cu mai multe propuneri și vor cere, în primul rând, să se respecte directiva europeană implementată anul trecut. Mai este în discuție și facilitatea fiscală de 300 de lei, pentru că va trebui Guvernul să decidă dacă o menține sau nu.

Printre propunerile avansate de o parte dintre sindicatele găsim majorare la 4.350 de lei brut și reducerea facilității fiscale de la 300 la 200 de lei sau, în cazul în care se elimine această facilitate, sindicatele vor cere în această ședință majorarea venitului brut la 4.500 de lei.

Sunt tensiuni și în cadrul partidelor aflate în Coaliție pentru că social-democrații cer în continuare premierului să crească venitul minim.