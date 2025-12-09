Doi părinți au sesizat unui site online cunoscut, că în spatele grupurilor de WhatsApp ale claselor, se strâng sume mari de bani pentru cadouri destinate învățătorilor, pentru mobilier, materiale didactice și activități extrașcolare. Cei care se opun acestor practici ar ajunge, spun ei, victime ale unui adevărat linșaj public în rândul propriei comunități de părinți.

Cadouri scumpe și presiune socială: „Dacă nu plătești, ești marginalizat”

În prag de sărbători, discuțiile dintre părinți se aprind din nou. Sume între 50 și 60 de lei de copil sunt cerute pentru cadourile de Crăciun ale învățătoarelor, iar propunerile variază de la lănțișoare și ceasuri până la carduri cadou de sute de lei. Părinții reclamă că, deși profesorii nu cer direct, nici nu refuză darurile.

„Totul se organizează pe grupurile de WhatsApp”, povestesc cei doi părinți. „Câțiva membri ai comitetului clasei decid cadoul, stabilesc cine cumpără și când se oferă. Cei care îndrăznesc să spună că nu pot contribui sunt luați imediat la rost.”

Aceștia spun că unii părinți consideră cadourile o investiție în „bunăvoința” cadrului didactic. „Mi s-a spus direct: dau bani ca să fie copilul meu mai bine văzut”, povestește una dintre mame.

Costuri ascunse: mobilier, imprimante, tonere, brăduți de Crăciun

Pe lângă cadouri, părinții descriu o listă lungă de cheltuieli suportate din buzunar: dulapuri, imprimante, consumabile, cabluri pentru tabla inteligentă și chiar bradul de Crăciun al clasei. Unele clase au strâns bani pentru proiectoare, boxe și alte obiecte care, teoretic, ar trebui să fie achiziționate de autoritățile locale.

„Din septembrie până acum am dat peste 200 de lei doar pentru consumabile. Ni s-a spus mereu că școala nu are fonduri. Însă legea spune clar că noi, părinții, nu trebuie să plătim aceste lucruri”, susține unul dintre părinți.

„Școala Altfel”, cu activități pe bani: fotograf, teatru și excursii

În loc să fie un program educațional gratuit, săptămâna „Școala Altfel” a devenit, potrivit părinților, o adevărată taxă suplimentară. Fotografiile pentru suveniruri, spectacolele, vizitele tematice și excursiile ar fi costat între 20 și 200 de lei.

O excursie la Bran, de exemplu, i-a costat pe copii 200 de lei, iar cei care nu și-au permis nu au fost primiți la școală în ziua respectivă. „Ni s-a spus să-i ținem acasă ca să se odihnească. Dar era zi de școală!”, spun părinții.

Fotografii care vin periodic la clase pentru poze „de sezon” ar scoate elevii rând pe rând din orele de bază. „Cei care nu au plătit stau în bănci și se uită cum ceilalți se pozează”, povestește un părinte.

Situație similară și la grădiniță: ținute scumpe, activități dese și cadouri impresionante

La grădinița din subordinea școlii, practica ar fi identică. Părinții spun că se strâng bani pentru materiale, costume pentru serbări, spectacole, dar și cadouri substanțiale pentru educatoare.

„La grupa copilului meu, doamna a primit o stație de călcat de 800 de lei, iar anul trecut s-au cumpărat perdele, tablă magnetică, costume pentru toate serbările”, spune un părinte.

În unele cazuri, copiii fără resurse sunt nevoiți să privească de pe margine. „Când vin fotografii sau se fac obiecte personalizate, fiul meu vine acasă plângând. Îmi cere bani, dar eu pur și simplu nu am de unde.”

Reacția părinților: „Toată lumea se plânge în privat, dar nimeni nu are curaj să vorbească public”

Potrivit părinților care au trimis sesizarea, majoritatea sunt nemulțumiți, dar puțini reacționează, de teamă să nu își pună copilul într-o situație dificilă.

„Dacă spui ceva, devii dușmanul clasei. E o presiune enormă. Se discută tot felul de lucruri, de la jigniri până la amenințări voalate. Totul pentru că refuzi să contribui la o practică ilegală.”

Reacția școlii: „Nu aveam cunoștință. Vom verifica toate acuzațiile”

Directoarea unității, Gabriela Ilișie, a transmis că nu există sesizări oficiale privind strângerea de fonduri pentru profesori și că toate acuzațiile vor fi investigate conform legii. Aceasta afirmă că școala a discutat recent, în consiliile interne, despre interdicția strângerii de bani pentru cadouri sau fondul clasei.

În privința dotărilor, conducerea amintește că responsabilitatea aparține primăriei, nu părinților. „Vom analiza situația în Consiliul de Administrație și vom comunica măsurile luate”, se arată în răspunsul oficial.