România și alte state NATO cer mai multe trupe americane după anunțul lui Trump privind retragerea din Germania. Reacția lui Nicușor Dan

Mai multe state aflate pe flancul estic al NATO, printre care și România, încearcă să atragă un număr mai mare de trupe americane după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a retrage mii de soldați americani din Germania.

Potrivit unei analize publicate de POLITICO, România, Polonia și statele baltice au început atât demersuri publice, cât și negocieri discrete pentru a convinge Washingtonul să își consolideze prezența militară în estul Europei.

România cere o prezență militară americană mai puternică

Oficialii români au transmis clar că susțin creșterea numărului de militari americani staționați în țară.

Sorin Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării, a declarat că România consideră necesară o prezență americană consolidată pe flancul estic al NATO și că Bucureștiul ar saluta inclusiv o prezență permanentă a trupelor SUA.

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că România are nevoie de mai multe trupe americane, în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

Statele baltice și Polonia vor și ele mai mulți soldați americani

Pe lângă România, alte patru state NATO aflate aproape de granița cu Rusia și-au exprimat interesul pentru suplimentarea prezenței militare americane:

Polonia

Estonia

Letonia

Lituania

Liderii acestor state susțin că prezența militară americană reprezintă principala garanție de securitate în fața amenințărilor venite dinspre Rusia, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina.

Trump analizează retragerea soldaților americani din Germania

Anunțul privind posibila retragere a trupelor din Germania a venit pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și cancelarul german Friedrich Merz.

Președintele american a declarat recent că ar putea retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania și chiar a sugerat că o parte dintre aceștia ar putea fi mutați în Polonia.

Cu toate acestea, oficialii americani susțin că Pentagonul nu a luat încă o decizie finală privind destinația trupelor.

Manevre diplomatice în interiorul NATO

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unele state de pe flancul estic au început deja negocieri discrete cu oficialii americani pentru a-și susține candidatura.

Diplomați NATO citați de POLITICO afirmă că există o adevărată competiție între statele est-europene pentru găzduirea trupelor americane.

În același timp, liderii politici din unele țări europene avertizează că astfel de mutări nu ar trebui să afecteze unitatea NATO și relațiile dintre aliați.

România și Polonia, considerate cele mai pregătite

Experții în securitate susțin că România și Polonia ar avea infrastructura necesară pentru a găzdui rapid mai mulți militari americani, cu investiții relativ reduse.

În schimb, în statele baltice ar fi nevoie de lucrări suplimentare pentru extinderea bazelor și facilităților militare.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis că România rămâne un partener strategic important al Statelor Unite și susține consolidarea securității pe flancul estic al NATO.

Șeful statului a subliniat că orice decizie privind redistribuirea trupelor americane trebuie analizată în contextul securității regionale și al cooperării dintre aliați.