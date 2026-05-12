Nicuşor Dan, despre criza politică internă: ”Se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciez destul de rapid”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit, marţi seară, despre criza internă și a subliniat că că se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciază destul de rapid. Liderul de la Cotroceni a exclus categoric scenariul alegerilor anticipate.

"Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid", a spus preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez.

Șeful statului a ținut să precizeze faptul că "nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală".

Cât despre scenariul alegerilor anticipate, liderul de la Cotroceni a spus că potrivit Constituţiei României, ”mecanismul de alegeri anticipate” este unul complicat.

"Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu", a conchis Nicuşor Dan.