”Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până mâine dimineaţă, accesul autovehiculelor fiind interzis pe tronsonul Boiţa – Judeţul Vâlcea”, anunţă IPJ Sibiu.

Potrivit autorităților, astfel, la nodul rutier A1 – DN 7 Boiţa, traficul se deviază spre DN 1 Veştem – Braşov.

”Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile poliţiştilor care dirijează circulaţia şi să manifestaţi prudenţă şi atenţie în conducere”, au mai anunțat poliţiştii.

Aceştia recomandă conducătorilor auto să opteze pentru rute ocolitoare, respectiv:

- DN 7 → DN 67 (Budeşti) → Târgu Jiu;

- DN 7 → DN 64 Drăgăşani → judeţul Olt;

- DN 7 → DN 7CC (Călimăneşti);

- DN 7 → DJ 658 / DC18 (Bujoreni).

- Sibiu → DN 1 – Braşov.

ISU Vâlcea a precizat că încă se intervine la faţa locului pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.

”Cisterna pentru transvazare nu a sosit, iar din discuţiile cu reprezentanţii firmei de transport nu a fost identificată o altă cisternă care să efectueze această operaţiune. În continuare gazul este eliberat în atmosferă, fiind sub permanenta monitorizare a echipajelor operative prezente la faţa locului”, a transmis ISU Vâlcea.

Vă reamintim că situaţia de urgenţă a apărut după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă plină cu GPL şi care era condusă de un bărbat de 54 de ani.

La scurt timp, a fost creată o zonă de siguranţă, iar pompierii acţionează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime, iar populaţia din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.