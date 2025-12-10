UPDATE 20:30 - Starmer, Macron şi Merz au discutat miercuri cu Donald Trump despre Ucraina

Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au descris ca fiind „critic” în acest proces, relatează Reuters.

Kievul este sub presiunea Casei Albe pentru a accepta rapid pacea, însă respinge planul susţinut de SUA propus luna trecută, pe care mulţi îl consideră favorabil Moscovei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a întârziat la o dezbatere publică în vestul Franţei, a declarat că tocmai a avut o discuţie de 40 de minute cu Donald Trump şi colegii săi europeni pentru a vedea cum se poate avansa „într-o chestiune care ne priveşte pe toţi”.

Declaraţii separate ale aşa-numitelor puteri E3 (Marea Britanie, Franţa şi Germania) au lăudat eforturile de mediere ale administraţiei Trump pentru a obţine o pace solidă şi durabilă în Ucraina, la aproape patru ani după ce Rusia şi-a lansat invazia pe scară largă în ţara vecină.

„(Liderii) au convenit că acesta este un moment critic pentru Ucraina, pentru poporul său şi pentru securitatea comună a regiunii euro-atlantice”, se arată în comunicatul britanic.

UPDATE 19:30 - Rusia a lovit în regiunea Odesa infrastructura energetică, inclusiv în zona conductei Transbalkan ce aduce gaz lichefiat din Grecia

Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina, a anunţat miercuri un oficial ucrainean de rang înalt, relatează Reuters.

Mîkola Kolisnik, ministru adjunct al energiei, nu a precizat ce anume a fost lovit. Datele furnizate de operatorul ucrainean de tranzit al gazelor naturale arată că volumele planificate pe ruta cunoscută sub numele de Transbalkan au rămas în mare parte neschimbate.

„Numai în ultimele 24 de ore, am văzut inamicul efectuând atacuri ţintite, în special în regiunea Odesa, inclusiv asupra sistemului de transport al gazelor şi a instalaţiilor sistemului de transport al gazelor”, a declarat Kolisnik la televiziunea ucraineană.

UPDATE 16:40 - Polonia negociază cu Ucraina să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unor tehnologii ucrainene în domeniile dronelor şi rachetelor

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP.

”Peste ceva timp, avioanele (de tip) MiG-29 nu vor mai fi folosite de către Forţele Aeriene poloneze, din cauza duratei lor de viaţă limitate”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

”Negociem cu partea ucraineană transferul (avioanelor de tip) MiG-29, dar discutăm de asemenea un transfer de tehnologii către Polonia, de exemplu cele ale dronelor”, a anunţat el.

”Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a subliniat ministrul polonez al Apărării.

Statul Major al armatei poloneze a anunţat că acest eventual transfer este legat de lipsa unor perspective de moderinizare a avioanelor de vânătoare de tip MiG-29, depăşite, de concepţie sovietică.

”Aceasta se va înscrie în cadrul politicii aliate de susţinere a Ucrainei şi de menţinere a securităţii pe flancul de est al NATO”, a anunţat într-un comunicat, publicat marţi seara, Statul Major.

O decizie finală în acest sens nu a fost încă luată, a precizat armata poloneză.

Sarcinile pe care le asigură în prezent avioanele de vânătoare de tip MiG-29 urmează să fie preluate de către avioane de tip F-16 şi FA-60.

Armata poloneză a anunţat, la rândul său, că, în legătură cu acest transfer sunt în curs negocieri cu Ucraina cu privire la furnizarea Poloniei a anumitor tehnologii în domeniile dronelor şi rachetelor.

UPDATE 14:30 - Ajutorul militar al Ucrainei poate atinge cel mai scăzut nivel în 2025, avertizează miercuri institutul german de cercetare Kiel Institute, în contextul în care europenii, care furnizează în prezent cea mai mare parte a acestuia, nu mai reuşesc să compenseze oprirea ajutorului american, relatează AFP.

UPDATE 14:22 - Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat la un eveniment organizat la Helsinki că decizia de a adera la NATO a venit „în ultimul moment” și că menținerea țării în „zona gri” dintre alianță și Rusia ar fi reprezentat o vulnerabilitate strategică.

În contextul schimbărilor din politica externă americană în timpul administrației Trump și al incertitudinilor privind angajamentele Washingtonului față de securitatea europeană, Stubb a afirmat că Finlanda nu își putea permite să rămână în afara blocului militar, scrie Kyiv Post.

UPDATE 11:50 - Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.

UPDATE 11:00 - Polonia este în negocieri pentru transferul avioanelor sale MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul dronelor, a declarat miercuri ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz la radio, potrivit Reuters.

„În curând, avioanele MiG-29 nu vor mai fi utilizate de Forțele Aeriene Poloneze din cauză că li se termină durata de viață”, a declarat ministrul apărării.

„Negociem cu partea ucraineană transferul avioanelor MiG-29, dar discutăm și despre transferul de tehnologii către Polonia, cum ar fi dronele. Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a adăugat el.

UPDATE 8:00 - „Apărarea Pokrovskului continuă”, a subliniat Syrskyi, precizând că forțele ucrainene controlează acum circa 13 km² din suprafața totală de 29 km² a orașului, începând din mijlocul lunii noiembrie, iar numărul de trupe va crește în zonă.​

Syrskyi a confirmat retragerea unităților ucrainene din poziții situate la 5-7 kilometri în afara Pokrovskului, unde presiunea rusească devenise insustenabilă. Rusia a crescut concentrarea de trupe în sectorul Pokrovsk la peste 155.000 de militari, zonă care absorbe 40-50% din toate bombele planante KAB folosite de inamic de-a lungul frontului, conform Kyiv Independent.​

Orașul vecin Myrnohrad nu este încercuit, deși logistica ucraineană a devenit mai complicată, iar afirmațiile rusești privind capturarea Pokrovskului au fost contrazise de forțele ucrainene și de Comandamentul Aeropurtat pe 5 decembrie. Pokrovsk rămâne un bastion cheie, apărat intens de ucraineni timp de un an împotriva unui asalt major rus.