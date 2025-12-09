O ascensiune transformată în tragedie

Kerstin Gurtner și iubitul ei au pornit pe 18 ianuarie 2024 într-o ascensiune dificilă, în condiții meteo severe. La altitudine, temperaturile coborâseră până la –20°C, iar salvatorii montani spun că vremea era instabilă și riscantă pentru un traseu atât de dificil.

Cei doi ar fi fost la mai puțin de 50 de metri de vârf atunci când tânăra, epuizată, ar fi cedat în jurul orei 21:50. Potrivit anchetei, Plamberger ar fi rămas cu ea aproximativ trei ore, după care ar fi decis să o lase în urmă și să ceară ajutor.

Când echipele de salvare au ajuns la fața locului, la aproximativ șase ore după apel, femeia era deja decedată din cauza hipotermiei.

Acuzații grave: un singur apel și telefonul pus pe silențios

Anchetatorii susțin că alpinistul ar fi făcut un singur apel către poliția montană, la ora 00:35, și apoi și-ar fi trecut telefonul pe modul silențios, în timp ce echipele de intervenție încercau să-l contacteze. Acest detaliu ridică multe semne de întrebare în anchetă și a dus la formularea acuzației de omor din culpă, prin neglijență.

Mesajul șters care a atras atenția publicului

La aproape un an de la tragedie, înainte de începerea procesului, Thomas Plamberger a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare – postare pe care ulterior ar fi eliminat-o.

„Mi-e atât de dor de tine. Durerea e de neimaginat. Vei rămâne pentru totdeauna în inima mea. Fără tine, timpul nu mai are sens”, ar fi scris bărbatul, potrivit presei internaționale.

Mesajul a reaprins discuțiile privind comportamentul său din noaptea tragediei, mulți întrebându-se dacă a fost vorba despre neputință sau abandon deliberat.

Instanța a programat primul termen al procesului pentru luna februarie. Judecătorii vor stabili dacă moartea lui Kerstin Gurtner poate fi atribuită unei erori de evaluare în condiții extreme sau unei neglijențe care ar fi putut fi evitată.