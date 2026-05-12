Iranul se pregătește pentru un boom turistic după războiul cu SUA. Teheranul a elaborat planuri pentru trei scenarii de securitate

Iranul mizează pe o revenire puternică a turismului după încheierea conflictului, iar autoritățile de la Teheran au elaborat deja planuri concrete pentru mai multe scenarii de evoluție a situației de securitate, a anunțat marți agenția de stat IRNA.

Ministrul iranian al Turismului, Reza Salehi-Amiri, a declarat în cadrul reuniunii reprezentanților Ministerului Patrimoniului Cultural, Turismului și Artizanatului că instituțiile responsabile au pregătit strategii pentru trei scenarii distincte: „continuarea războiului”, „nici război, nici pace” și „revenirea la stabilitate și calm durabil”.

„Ministerul crede cu fermitate că industria turismului din Iran va cunoaște un salt semnificativ și o creștere remarcabilă în perioada postbelică”, a afirmat Salehi-Amiri, adăugând că tot mai multe state și turiști străini doresc „să observe îndeaproape și să experimenteze adevăratul Iran, capacitățile sale civilizaționale și realitatea societății iraniene după război”.

Oficialul a descris turismul drept un sector strategic pentru reconstrucția economică și a precizat că autoritățile lucrează deja la adaptarea infrastructurii și a instituțiilor culturale la noile condiții. De asemenea, a anunțat că muzeele din întreaga țară sunt pregătite să fie redeschise imediat ce autoritățile de securitate vor aproba reluarea activităților.