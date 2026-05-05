Primă pentru profesori în valoare de 1.500 de lei. Cine primește și cum pot fi folosiți banii

Sursă: Realitatea.net

Guvernul a decis acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru personalul din învățământ, începând cu luna mai. Măsura vizează atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar din sistemul preuniversitar și universitar de stat.

Decizia a fost adoptată prin ordonanță de urgență și se aplică pentru anul școlar/universitar 2025-2026, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Prima va fi acordată sub formă de sprijin pentru activitatea didactică, inclusiv pentru cursuri de formare profesională, achiziția de cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare procesului educațional.

Potrivit Guvernului, minimum 65% din sumă trebuie utilizată pentru cursuri acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării, lista acestora urmând să fie publicată oficial.

Buget de peste 400 de milioane de lei, din fonduri europene

Bugetul total al măsurii este estimat la 413,7 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. Prima poate fi utilizată până la finalul anului școlar: 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și 30 septembrie 2026 pentru cel universitar.