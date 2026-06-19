Tensiune la USR. Cine îi ia locul lui Dominic Fritz?

Publicat 19 iun. 2026, 16:50 Sursă Realitatea PLUS

Controversele care îl vizează pe liderul USR, Dominic Fritz, reaprind lupta pentru putere în interiorul partidului. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că acesta a fost în conflict de interese. Deja, mulți dintre liderii USR s-au arătat interesați să preia șefia formațiunii. Conform unor surse politice, Diana Buzoianu ar fi cea care i-ar putea lua locul. De-a lungul vremii, USR a fost marcat de scandaluri și privind bătălia internă pentru putere.

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