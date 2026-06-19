Tensiune la USR. Cine îi ia locul lui Dominic Fritz?

Controversele care îl vizează pe liderul USR, Dominic Fritz, reaprind lupta pentru putere în interiorul partidului. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că acesta a fost în conflict de interese. Deja, mulți dintre liderii USR s-au arătat interesați să preia șefia formațiunii. Conform unor surse politice, Diana Buzoianu ar fi cea care i-ar putea lua locul. De-a lungul vremii, USR a fost marcat de scandaluri și privind bătălia internă pentru putere.
USR, partidul care și-a trădat liderii în repetate rânduri
După ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru conflict de interese, Dominic Fritz are interdicția de a mai ocupa funcții publice timp de trei ani. În USR, tensiunile cresc de la o zi la alta. Potrivit unor surse, trei tabere se luptă acum pentru fotoliul său. Una dintre ar fi cea a lui Cătălin Drulă, în tandem cu Radu Miruță. Cea de-a doua este formată din Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu. Cele mai mari șanse le-ar avea însă Diana Buzoianu, susținută de Clotilde Armand, și, conform unor surse, de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan- unul dintre fondatorii partidului.
Speculații apărute în spațiul public susțin că Diana Buzoianu ar fi cea mai potrivită candidată care să ocupe locul la șefia USR.
„Pentru urșii din intravilan să se scoată condiționalitatea gradualității, adică, acolo unde primarii împreună cu comisiile pentru situaâii de urgență constată că există un risc, să poată să intervină și să împuște ursul respectiv, nu să trebuiască mai întâi să îl alunge sau să îl reloce dacă există un risc pentru comunitate să poată să intervină.”, spunea ministrul - Diana Buzoianu, în trecut.
De asemenea, Diana Buzoianu și USR au depus în Parlament un proiect de lege care propunea ca hărțuirea sexuală să fie incriminată indiferent dacă există sau nu relații de muncă între victimă și agresor. În urmă cu câteva zile, senatul a respins, însă, propunerea, după ce PSD s-a abținut de la vot, deși se află printre co-inițiatorii acestei inițiative.
„Tocmai a fost ședința de plen a senatului, la care a fost pe ordinea de zi proiectul privind definirea mult mai clară a infracâiunii privind hărțuirea sexuală, un proiect care ar fi protejat mii de femei în România anului 2026, anual.
Cu 5 minute înainte de plen, decizia PSD-ului, care de altfel spunea că va susține acest proiect de lege a fost să își schimbe votul și să voteze abâinere, astfel ducând la respingerea proiectului la senat. Am înțeles că este de fapt o răzbunare împotriva USR-ului. Ce nu înțelege PSD este că o răzbunare împotriva USR-ului nu poate să fie o răzbunare împotriva a mii de femei care rămân fără protecție împotriva hărțuirii sexuale.”, a completat Diana Buzoianu.
De-a lungul timpului însă, cei USR au fost implicați în lupte pentru putere și și-au înlăturat în mod brutal liderii. Ionuț Moșteanu, fostul Ministru al Apărării, susținea în urmă cu ceva timp că el este cel care l-a înlăturat pe Nicușor Dan din partid, deși șeful statului și partenera acestuia au contribuit la formarea partidului.
„Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017. Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins, pentru că atunci era mai bine să-l conducem noi și a fost bine că am condus noi partidul.”, declara Ionuț Moșteanu.
USR este cunoscut drept partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri. După fuziunea USR–PLUS, Cioloș a devenit președintele partidului. În 2022 a pierdut sprijinul conducerii pentru reformele interne pe care le propunea, a demisionat din funcție și ulterior a părăsit USR împreună cu mai mulți europarlamentari pentru a fonda partidul REPER.
„Mi-am anunțat astăzi colegii că am decis să demisionez din funcția de președinte al USR, după ce Biroul Național a respins astăzi planul de revitalizare pe care l-am prezentat.”, a declarat Dacian Cioloș.
Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale din 2024 a fost implicată într-un conflict major cu liderii partidului, care au decis să îl sprijine pe Nicușor Dan la noul scrutin. În cele din urmă, aceasta a demisionat din funcția de președinte al partidului, dar a rămas membru USR și primar al municipiului Câmpulung.
„Astăzi fac un pas greu, dar necesar. Demisionez din funcția de președinte al USR, nu pentru că renunț, ci pentru că știu că este decizia corectă pentru partid, pentru colegii mei, pentru direcția în care cred că trebuie să mergem.”, a anunțat Elena Lasconi.
Înainte de momentul cu Lasconi și Dan Barna a fost și în centrul mai multor controverse interne din USR. Acesta a fost acuzat de unii membri că a concentrat prea multă putere în conducerea partidului și că a marginalizat vocile critice. În perioada sa de conducere a partidului au avut loc numeroase conflicte și plecări ale unor membri importanți, inclusiv ruptura care a dus ulterior la separarea taberei lui Dacian Cioloș.
„Văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi în birourile permanente reunite, am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru protocolul de colaborare al coaliției, un minim respect pentru adevăr, un minim de respect pentru ceea ce înseamnă interesele reale ale românilor.”, a transmis Dan Barna, în 2021.