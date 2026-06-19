PSD pune CONDIȚII pentru a sprijini Guvernului Veștea: ce vor la schimb social-democrații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 14:57

PSD va acorda sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veștea doar dacă programul de guvernare va include măsuri concrete pentru protejarea populației, susținerea economiei și relansarea dezvoltării țării, a declarat vineri deputatul social-democrat Mihai Fifor, lider al PSD Arad.

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