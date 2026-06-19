PSD pune CONDIȚII pentru a sprijini Guvernului Veștea: ce vor la schimb social-democrații

PSD va acorda sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veștea doar dacă programul de guvernare va include măsuri concrete pentru protejarea populației, susținerea economiei și relansarea dezvoltării țării, a declarat vineri deputatul social-democrat Mihai Fifor, lider al PSD Arad.
"În vreme ce Ilie Sărăcie are o singură preocupare - cum să se țină cu orice preț de scaun, să își protejeze penalii și grupurile de interese mufate la banul public - România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, capabil să repună țara pe direcția corectă și să înceapă repararea pagubelor provocate de dezastrul economic și social lăsat în urmă de guvernarea sa. România nu își mai poate permite blocaje, calcule personale și lupte pentru funcții. Are nevoie de decizii, de stabilitate și de măsuri care să oprească declinul economic și deteriorarea nivelului de trai. Din acest motiv, PSD consideră că instalarea rapidă a unui Guvern funcțional este o necesitate strategică pentru țară. PSD va asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veștea doar în măsura în care programul de guvernare va conține măsuri concrete pentru protejarea populației, susținerea economiei și relansarea dezvoltării României", a transmis, vineri, Fifor într-un mesaj postat pe Facebook.
Potrivit liderului PSD Arad, printre obiectivele și măsurile esențiale pe care PSD le solicită se numără:
- oprirea austerității și încetarea transferării poverii fiscale asupra românilor cu venituri mici și medii, precum și asupra micilor antreprenori;
- echilibrarea fiscal-bugetară trebuie realizată prin investiții, dezvoltare economică și creșterea bazei de venituri la buget, nu prin sărăcirea populației;
- un pachet anti-inflație care să protejeze puterea de cumpărare a românilor vulnerabili prin majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități și extinderea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază din coșul minim de consum;
- combaterea abandonului școlar prin extinderea programului 'Masă Caldă', astfel încât niciun copil să nu fie împins în afara sistemului de educație din cauza sărăciei;
- o reformă administrativă autentică, orientată spre servicii publice mai eficiente și reducerea cheltuielilor statului, inclusiv prin stimularea comasării voluntare a localităților mici;
- debirocratizarea administrației, prin reducerea cu minimum 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme și scurtarea cu cel puțin 30% a termenelor de autorizare;
- deblocarea economiei prin plata rapidă a datoriilor pe care statul le are către mediul privat;
- relansarea programelor de stimulare economică în sectoarele strategice, sub principiul 'Producem în România, Investim în România', prin garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor și susținerea industriei auto românești, inclusiv prin consolidarea programului Rabla;
- susținerea agriculturii și a fermierilor români prin programe de creditare avantajoase, cu dobânzi puternic subvenționate, care să permită investiții și dezvoltarea producției agricole autohtone.
''România are nevoie de soluții, nu de aroganță și incompetență. După luni de austeritate, improvizație și decizii greșite, prioritatea 0 trebuie să fie reconstrucția economică și protejarea nivelului de trai al cetățenilor'', a arătat Mihai Fifor.