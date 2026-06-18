Programul de guvernare al Guvernului Adrian Veștea: Care sunt marile priorități ale noului Executiv

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 10:36

Cu un buget de 16,68 miliarde de euro alocat programului SAFE și obiective majore precum aderarea la OCDE și atragerea fondurilor din PNRR, programul de guvernare al Guvernului Adrian Veștea promite o reformă profundă. Noul Executiv plasează „respectul pentru cetățeni” în centrul strategiei sale, garantând servicii publice decente, echitate și demnitate. Iată măsurile cheie din document.

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