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Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu, obligat să semneze controlul judiciar în fiecare miercuri. Ce restricții are primarul Capitalei
Ciprian Ciucu/ Sursa foto: Inquam photos
Publicat19 iun. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile, potrivit Realitatea PLUS.
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