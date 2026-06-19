Ciprian Ciucu, obligat să semneze controlul judiciar în fiecare miercuri. Ce restricții are primarul Capitalei

Publicat 19 iun. 2026, 10:07 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile, potrivit Realitatea PLUS.

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