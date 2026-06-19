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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu, obligat să semneze controlul judiciar în fiecare miercuri. Ce restricții are primarul Capitalei

Ciprian Ciucu/ Sursa foto: Inquam photos

Ciprian Ciucu/ Sursa foto: Inquam photos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile, potrivit Realitatea PLUS.

Primarul Capitalei este inculpat într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, Ciprian Ciucu are obligația de a se prezenta la poliție ori de câte ori este chemat și nu poate părăsi țara pe durata controlului judiciar. Măsura nu îi interzice însă să își exercite mandatul de primar general al Capitalei.

Referitor la acuzațiile care îi sunt aduse, Ciprian Ciucu a susținut că anumite persoane s-ar fi folosit de numele său și a afirmat că aceste acuzații „pică prost în contextul în care este enorm de multă muncă la Primăria Capitalei”.

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