Indicatorul care completează evaluarea oaselor

Riscul de fractură nu depinde doar de cât de dens este osul, ci și de calitatea structurii lui interne. De aceea, uneori, evaluarea osteoporozei are nevoie de informații suplimentare.
Scorul de os trabecular este un indicator obținut din analiza imaginilor de osteodensitometrie și oferă informații despre microarhitectura osului, adică despre rețeaua internă care contribuie la rezistența osoasă. El nu înlocuiește densitatea minerală osoasă, dar poate completa evaluarea, mai ales atunci când riscul de fractură pare mai mare decât arată simpla valoare a densității.
Această evaluare poate fi utilă în osteoporoză primară sau secundară și în situații în care medicul are nevoie de o estimare mai fină a riscului. Rezultatul trebuie interpretat împreună cu vârsta, istoricul de fracturi, tratamentele, bolile asociate și scorurile clinice de risc, nu ca o analiză izolată.