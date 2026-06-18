Indicatorul care completează evaluarea oaselor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:35

Riscul de fractură nu depinde doar de cât de dens este osul, ci și de calitatea structurii lui interne. De aceea, uneori, evaluarea osteoporozei are nevoie de informații suplimentare.

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